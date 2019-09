Finlandia-Italia | gli highlights del match – VIDEO

Europei 2020 - Finlandia-Italia 1-2 : gol di Immobile e rigore di Jorginho - 6a vittoria di fila. Azzurri ipotecano la qualificazione : Sesta vittoria consecutiva e qualificazione alla fase finale degli Europei 2020 ipotecata. Non poteva andare meglio la trasferta degli Azzurri di Roberto Mancini a Tampere, in Finlandia, dove le reti di Immobile e di Jorginho su rigore hanno permesso all’Italia di battere i padroni di casa (a segno con lo spauracchio Pukki su penalty) e di blindare il primo posto nel Girone J. Buone notizie anche dalla prestazione della squadra, che dopo ...

Finlandia-Italia 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile di nome ma non di fatto [FOTO] : Finlandia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida di qualificazione ad Euro 2020, a Tampere, tra la Finlandia e gli azzurri. I ragazzi di Mancini alla ricerca di un’altra vittoria in trasferta dopo quella in Armenia di giovedì, ma di fronte c’è la seconda classificata del girone. Tanti cambi di formazione per la Nazionale, con Izzo ed Acerbi dietro, Sensi al posto di Verratti e Lorenzo ...

L’Italia non si ferma più - vittoria e qualificazione ad Euro 2020 ipotecata : blitz in Finlandia siglato Immobile-Jorginho [FOTO] : Findlandia-Italia – E’ andata in scena un’altra partita valida per la qualificazione ad Euro 2020, altro successo per l’Italia che si conferma padrona indiscussa del Girone, la squadra di Mancini guida la classifica a punteggio pieno e per la qualificazione sembra proprio questione di tempo. Dopo il successo contro l’Armenia l’Italia ottiene altri tre punti in trasferta, la partita contro la Finlandia è ...

Finlandia-Italia 1-2 Immobile più Jorginho - azzurri con un rigore dubbio a un passo dalla qualificazione : Dopo il successo per 3-1 sull'Armenia, l?Italia punta a blindare il primo posto nel girone J. Vittoria per 2-1 in casa del,a Finlandia, seconda a -6 dagli azzurri. Al 59' Immobile firma di testa il...

Finlandia-Italia 1-2 Immobile più Jorginho - azzurri con un rigore dubbio a un passo dalla qualificazione : Dopo il successo per 3-1 sull'Armenia, l?Italia punta a blindare il primo posto nel girone J. Vittoria per 2-1 in casa del,a Finlandia, seconda a -6 dagli azzurri. Al 59' Immobile firma di testa il...

Finlandia-Italia 1-2 - Qualificazioni Europei 2020 : sesta vittoria degli azzurri - il pass è vicinissimo. Immobile e Jorginho decisivi : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 2-1 nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri si sono imposti a Tampere e hanno così infilato la sesta vittoria consecutiva confermandosi saldamente in testa al proprio gruppo: ora la nostra Nazionale ha sei punti di vantaggio sulla compagine nordica e addirittura nove lunghezze nei confronti dell’Armenia, si tratta di un margine confortante considerando che le prime due ...

Calcio - l'Italia passa in Finlandia : 1-2 : 22.39 Non si ferma l'Italia. Gli azzurri passano 2-1 a Tampere in Finlandia,conquistando così la sesta vittoria su sei partite delle qualificazioni europee. Tanti cambi per Mancini che dopo 8' deve anche rinunciare ad Emerson. Buon inizio Finlandia, poi si scatenano gli azzurri che creano tanto. Nella ripresa arriva il gol: Chiesa vola sulla destra cross perfetto per la testa di Immobile (59'). Al 72' pari della Finlandia su rigore con Pukki ...

Finlandia-Italia - gli highlights del match – VIDEO : Finlandia-Italia, gli highlights del match – VIDEO highlights Finlandia Italia| Seconda uscita per Finlandia e Italia in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Finlandia – Italia L'articolo Finlandia-Italia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Finlandia-Italia 1-2 live - altro rigore : Jorginho non sbaglia dal dischetto : Findlandia-Italia live – Traguardo vicino, ma guai a mollare. Trasferta insidiosa per gli azzurri in casa della seconda classificata del girone. Serve attenzione e concentrazione agli uomini di Roberto Mancini, non al top della forma visto il campionato da poco iniziato. La partita con l’Armenia ne è l’esempio. Ma in caso di vittoria, basterebbe veramente pochissimo per raggiungere l’aritmetica qualificazione ad ...

Finlandia-Italia 1-2 Diretta Jorginho porta avanti gli azzurri su rigore : 87? Cambio per la Finlandia: Kauko entra al posto di Schuller 86? Tiro alto di Pellegrini 82? Cambio per la Finlandia: Dentro Soiri, fuori Granlund 81? Belotti...

Finlandia-Italia 1-2 Diretta Jorginho porta avanti gli azzurri su rigore : 87? Cambio per la Finlandia: Kauko entra al posto di Schuller 86? Tiro alto di Pellegrini 82? Cambio per la Finlandia: Dentro Soiri, fuori Granlund 81? Belotti...

Finlandia-Italia 1-1 live - Pukki non sbaglia su calcio di rigore : Findlandia-Italia live – Traguardo vicino, ma guai a mollare. Trasferta insidiosa per gli azzurri in casa della seconda classificata del girone. Serve attenzione e concentrazione agli uomini di Roberto Mancini, non al top della forma visto il campionato da poco iniziato. La partita con l’Armenia ne è l’esempio. Ma in caso di vittoria, basterebbe veramente pochissimo per raggiungere l’aritmetica qualificazione ad ...

Finlandia-Italia 1-1 Diretta Pukki su rigore risponde a Immobile : 74? Cambio per la Finlandia: esce Lappalainen ed entra Tuominen 72' Cambio per l'Italia: fuori Chiesa dentro Bernardeschi 72? Gol per la Finlandia: Pukki realizza il rigore...

Finlandia-Italia 1-1 Diretta Pukki su rigore risponde a Immobile : 74? Cambio per la Finlandia: esce Lappalainen ed entra Tuominen 72' Cambio per l'Italia: fuori Chiesa dentro Bernardeschi 72? Gol per la Finlandia: Pukki realizza il rigore...