Finlandia-Italia 0-0 Diretta Inizia il secondo tempo : 46? Inizia la ripresa 45?+3? Fine primo tempo 43? Ennesimo destro di Sensi: la conclusione finisce al lato 41? L?Italia spinge: tentativo di...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Sensi pericoloso - Immobile sfiora il gol : 43? Ennesimo destro di Sensi: la conclusione finisce al lato 41? L?Italia spinge: tentativo di Acerbi, ma il tiro è murato 36? Ancora Florenzi al termine di...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Immobile sfiora il gol. Ammonito Jorginho : 36? Ancora Florenzi al termine di un?azione insistita: il suo destro è facile per il portiere 30? Immobile sfiora il gol su cross di Chiesa 28? Destro debole di...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Ci prova Florenzi. Ammonito Jorginho : 24? Ammonito Jorginho per un fallo su un avversario 23? Destro di Florenzi dal limite smorzato dalla difesa 19? Cross di Chiesa per Pellegrini che tenta...

Infortunio Emerson - guai per l’Italia : subito un cambio contro la Finlandia : Infortunio Emerson – Si sta giocando un match importante valido per le qualificazioni ad Euro 2020, in campo l’Italia che ha l’intenzione di confermarsi dopo la vittoria contro l’Armenia, la squadra di Mancini affronta la Finlandia con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. subito una tegola per l’Italia, Infortunio muscolare per il difensore Emerson durante uno scatto, il ...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Ci prova Sensi. Emerson ko : entra Florenzi : 8? Cambio per l?Italia: esce Emerson ed entra Florenzi 5? Sensi ci prova, ma difesa mura 4? Toivio sfiora il gol da palla inattiva 1? Inizia la...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Pellegrini in attacco con Immobile e Chiesa : Stasera l'Italia si gioca un pezzo di qualificazioni al prossimo Europeo. Davanti la Finlandia di Pukki, che insidia il primo posto del girone agli azzurri. Formazioni...

