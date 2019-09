Fabio Sanfilippo | la madre della figlia di Salvini scrive una lettera a Libero e si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna edel leader leghista Matteo, si sfoga in unainviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader del Carroccio (“Ti sei impiccato da solo e questo è evidente. Io ne sono felice”), aveva tirato in ballo anche la bambina di sei anni: “Mi dispiace per tua, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. Ora lapiccola si esprime sulla questione nel testo indirizzato al direttore e pubblicato da, “Caro Direttore, affido a te e al tuo giornale queste poche righe per ...

Fontana3Lorenzo : 'Tempo 6 mesi e ti spari, nemico mio'. Il caporedattore di @Radio1Rai Fabio Sanfilippo invita al suicidio Matteo Sa… - Noiconsalvini : «SALVINI, TEMPO SEI MESI E TI SPARI»: POST CHOC DEL CAPOREDATTORE RAI FABIO SANFILIPPO - Corriere : Giornalista Rai invita Salvini al suicidio su Facebook: sanzionato -