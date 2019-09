F1 | GP Italia 2019 | il duello corpo a corpo tra Leclerc e Hamilton Contatto al limite

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Charles Leclerc e la festa della vittoria con i meccanici a Monza : Grande festa in casa Ferrari dopo la vittoria del monegasco Charles Leclerc nel GP d’Italia 2019, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza si è assistito a una corsa spettacolare, che ha sorriso a Leclerc, in grado di precedere il finlandese Valtteri Bottas e il britannico Lewis Hamilton. Male, invece, l’altro ferrarista Sebastian Vettel (13°), autore di un errore. Di seguito il VIDEO: VIDEO F1, GP Italia ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu show - Sylla granitica : arriva il bronzo : L'Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 conquistando la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno liquidato le biancorosse alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e sono così riuscite a salire sul terzo gradino del podio a dieci anni di distanza dall'ultima volta. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti.

LIVE Italia-Polonia 3-0 volley - Finale terzo posto Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre conquistano la medaglia di bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LE PAGELLE DI Italia-Polonia Grazie a tutti per averci seguito. Alle ore 18.30 Turchia-Serbia, la Finale per l’oro. Rimanete con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti, dichiarazioni. Festa grande ad Ankara per la nostra Nazionale che torna sul podio continentale a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : "Deluso dalla mia prestazione in gara" : Amareggiato e con poca voglia di parlare. E' una brutta giornata per Sebastian Vettel quella di Monza. E' il GP d'Italia della negatività completa per lui: errore marchiano alla variante Ascari, 13° (doppiato) e vittoria del compagno di squadra Charles Leclerc. Notte fonda per lui e nessuna giustificazione davanti ai microfoni: "Deluso dalla mia prestazione", le parole in sintesi di Seb, che vede perdere sempre di

Volley femminile - Europei 2019 : l'Italia conquista il bronzo - le azzurre tornano sul podio dopo 10 anni! Polonia spazzata via 3-0 : L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Polonia per 3-0 (25-23; 25-20; 26-24) alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e hanno riportato il Bel Paese sul podio continentale a dieci anni di distanza dall'ultima volta (oro nel 2009 a Lodz). Le vice campionesse mondiali sono riuscite a confermarsi nella top-3 di una manifestazione internazionale, non hanno brillato

VIDEO Charles Leclerc - GP Italia F1 2019 : "Vincere qui è un sogno - non ho parole" : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Italia 2019 centrando così il secondo successo consecutivo dopo l'affermazione in Belgio. Il monegasco ha sfruttato al meglio il potenziale motoristico della sua Ferrari ed è riuscito a resistere in prima posizione dall'inizio alla fine respingendo con grande autorità i tentativi d'attacco delle due Mercedes. Per Leclerc si tratta della seconda vittoria della carriera in Formula

F1 - GP Italia 2019 : la Ferrari torna a vincere a Monza dopo 9 anni. Tutti i precedenti trionfatori in rosso : 3283 giorni, 469 domeniche. Tanto era trascorso dall'ultimo successo di una Ferrari a Monza. Il Gran Premio d'Italia 2019 di Formula Uno ha finalmente riportato il sorriso ai tifosi del Cavallino Rampante sulla pista di casa. Da Fernando Alonso il 12 settembre 2010 a Charles Leclerc quest'oggi, l'8 settembre 2019. Ben nove anni di distanza, un digiuno quasi storico per i piloti di Maranello su una pista nella quale hanno

Europei Volley 2019 – L'Italia si prende il bronzo a Lodz - battuta 3-0 la Polonia nella finalina : Dopo dieci anni l'Italia sale sul podio continentale, battendo nettamente la Polonia nella finale per il bronzo La nazionale italiana femminile ha conquistato la medaglia di bronzo al Campionato Europeo 2019, grazie 3-0 (25-23, 25-20, 26-24) di oggi sulla Polonia. Le azzurre festeggiano così un prestigioso e importante terzo posto, L'Italia infatti non saliva sul podio continentale da 10 anni: 2009 Oro a Lodz. Di quella squadra

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : i momenti salienti della corsa. Tripudio rosso per la vittoria di Leclerc davanti alle Mercedes : Una marea rossa ha invaso la pista di Monza al termine del GP d'Italia 2019 di F1, migliaia di tifosi sparsi sotto al podio per festeggiare la fenomenale vittoria del predestinato Charles Leclerc. Il monegasco è stato autore di una prova maiuscola, ha difeso con i denti la prima posizione dagli attacchi delle due Mercedes di Lewis Hamilton prima e di Valtteri Bottas poi e ha riportato la Ferrari alla vittoria a Monza dopo nove lunghissimi

LIVE Italia-Polonia 2-0 volley - Finale terzo posto Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre a un set dalla medaglia di bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Polonia 2-0 (25-23; 25-20). azzurre a un set dalla medaglia di bronzo. 25-20 Egonu chiude i conti. L’Italia ha vinto il secondo set. 24-20 Sorokaite viene murata… Mazzanti chiama time-out. 24-19 Folie sbaglia totalmente il primo tempo. L’Italia si è spenta dopo aver dominato il secondo set, per fortuna ci sono altri cinque set-point. 24-18 Stysiak annulla il primo ...

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP d’Italia : Hamilton sempre più vicino al titolo - Leclerc passa Vettel : Charles Leclerc fa esplodere Monza e tutti i tifosi della Ferrari con una vittoria sensazionale nel Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. Il monegasco ha centrato il secondo successo consecutivo davanti a Bottas e Hamilton che mantiene 63 punti di vantaggi sul compagno di team, per un sesto titolo iridato che ormai è ad un passo. In casa Ferrari Leclerc supera Vettel che chiude 14esimo con zero punti. Di seguito la Classifica del ...

Charles Leclerc F1 - GP Italia 2019 : "Che vittoria! Una gioia indescrivibile - 10 volte più bello che a Spa" : Una emozione indescrivibile. Charles Leclerc scende dalla sua vettura in uno stato di "trance agonistica". Il monegasco non vede l'ora di festeggiare la sua vittoria nel Gran Premio d'Italia 2019 di Formula Uno assieme a team e tifosi in un mix di sensazioni che letteralmente lo trasfigurano. Dopo il successo di Spa ora, nel breve volgere di una sola settimana, è arrivato anche il trionfo di Monza, sudatissimo quanto

F1 - classifica mondiale costruttori 2019 dopo il GP d'Italia 2019 : Mercedes sempre più vicina al titolo - +154 sulla Ferrari : Charles Leclerc ha vinto in maniera incredibile il secondo Gran Premio consecutivo a Monza, riportando una Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dalla prima volta dal 2010. Mercedes allunga tuttavia ulteriormente nel mondiale e porta il suo margine a 154 sulle rosse che hanno perso oggi un protagonista con l'errore di Sebastian Vettel. Reagisce invece la Renault con i miglior weekend degli ultimi difficili anni e si riporta

