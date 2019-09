Europei Volley 2019 – L’Italia si prende il bronzo a Lodz | battuta 3-0 la Polonia nella

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia conquista il bronzo - le azzurre tornano sul podio dopo 10 anni! Polonia spazzata via 3-0 : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Polonia per 3-0 (25-23; 25-20; 26-24) alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e hanno riportato il Bel Paese sul podio continentale a dieci anni di distanza dall’ultima volta (oro nel 2009 a Lodz). Le vice campionesse mondiali sono riuscite a confermarsi nella top-3 di una manifestazione internazionale, non hanno brillato ...

Italia-Polonia 2-0 (25-23; 25-20). azzurre a un set dalla medaglia di bronzo. 25-20 Egonu chiude i conti. L'Italia ha vinto il secondo set. 24-20 Sorokaite viene murata… Mazzanti chiama time-out. 24-19 Folie sbaglia totalmente il primo tempo. L'Italia si è spenta dopo aver dominato il secondo set, per fortuna ci sono altri cinque set-point. 24-18 Stysiak annulla il primo ...

11-3 Egonu la mette ancora giù, missile cosmico di Paola. 10-3 Errore al servizio di Egonu. 10-2 Malinoooooooov! Attacca di seconda intenzione sulla ricezione di De Gennaro! Che punto della palleggiatrice. Italia indemoniata. 9-2 Smarzek prende l'asta, la Polonia è totalmente assente. 8-2 Egonu a tutto braccio. 7-2 Fuori di un soffio il servizio di Folie. 7-1 Dominio totale ...

3-2 Ancora Sylla da posto 4, super attacco in mezzo al muro. 2-2 Folie serve in rete. 2-1 Smarzek sbaglia totalmente il diagonale, le azzurre ringraziano. 1-1 Sylla buca il muro con personalità dopo una bella ricezione di De Gennaro. 0-1 Sassata di Stysiak in diagonale dopo una brutta rigiocata di Sylla. 16.01 INIZIA LA PARTITA. 15.59 SESTETTO TITOLARE ITALIA: Malinov-Egonu, Sylla-Sorokaite, ...

15.45 Quindici minuti all'inizio della partita, ormai è tutto pronto alla Sport Hall di Ankara per Italia-Polonia, Finale per il terzo posto degli Europei 2019 di volley femminile. 15.44 Si preannuncia una partita molto equilibrata e avvincente, e finali per il terzo posto sono sempre di difficile lettura e ne vedremo davvero delle belle. 15.42 Il palazzetto si sta pian piano riempiendo ...

Finale 3°-4° Europei 2019 - Italia-Polonia. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, Finale per il terzo posto degli Europei 2019 di volley femminile. Le azzurre sono pronte per scendere in campo alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e andare a caccia della medaglia di bronzo, l'obiettivo è quello di tornare sul podio continentale a dieci anni di distanza dall'ultima volta (oro ...

Volley femminile - Europei 2019 : l'Italia vuole consolarsi col bronzo - caccia alla medaglia contro la Polonia : Conquistare il bronzo per consolarsi e cancellare parzialmente la sconfitta subita nella semifinale di ieri. L'Italia scenderà in campo con questi obiettivi, oggi pomeriggio (ore 16.00) le azzurre affronteranno la Polonia nella finale per il terzo posto degli Europei 2019 di Volley femminile: mettersi al collo una medaglia è il target minimo per la nostra Nazionale che non è riuscita nell'impresa di sconfiggere la Serbia e che dunque ...

