Europei Volley 2019 – Bronzo Italia | l’orgoglio coach Mazzanti | “prima non ci

22-25 ERDEEEEEEEM!!!! SARA' tie-break!!!! 22-24 Karakurt!!!! In diagonale! 22-23 Ognjenovic salva le sue con un gran muro. 21-23 Boskovic murata!!!!! Baladina è insuperabile! 21-22 Incredibile Yilmaz in diagonale!!!! Terzic chiama l'ultimo time out. 21-21 Boskovic out! Il challenge conferma che non c'è stato tocco a muro. 21-20 Mani fuori di Erdem! match meraviglioso! 21-19

L'Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 conquistando la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno liquidato le biancorosse alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e sono così riuscite a salire sul terzo gradino del podio a dieci anni di distanza dall'ultima volta. Le parole delle protagoniste al termine del match confermano come la soddisfazione per il terzo posto finale vada di pari passo con

L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-0 ed è così riuscita a salire sul podio a dieci anni di distanza dall'ultima volta. Le azzurre hanno riscattato la sconfitta subita in semifinale contro la Serbia e hanno concluso la Stagione con un riconoscimento internazionale dopo aver ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CT

L'obiettivo minimo era una medaglia a dieci anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è riuscita nella sua missione e ha conquistato il bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile. La finalina per il terzo posto contro la Polonia non ha avuto sostanzialmente storia, la nostra Nazionale ha dominato i primi due set e poi nella terza frazione è risultata più cinica imponendosi in volata con pieno merito: un successo maturato

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu show - Sylla granitica : arriva il bronzo : L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 conquistando la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno liquidato le biancorosse alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e sono così riuscite a salire sul terzo gradino del podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. pagelle Italia-Polonia 3-0: PAOLA Egonu: 8. Oggi si è vista la fuoriclasse che è: ...

L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Polonia per 3-0 (25-23; 25-20; 26-24) alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e hanno riportato il Bel Paese sul podio continentale a dieci anni di distanza dall'ultima volta (oro nel 2009 a Lodz). Le vice campionesse mondiali sono riuscite a confermarsi nella top-3 di una manifestazione internazionale, non hanno brillato