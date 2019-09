Elisa uccisa due volte | come donna e come lesbica | delitto di Piacenza

Portavoce Gay Center : "Elisa Pomarelli uccisa due volte : come donna e come lesbica" : “Elisa Pomarelli è stata uccisa due volte: come donna e come lesbica, perché ha rifiutato il suo assassino”, dichiara Fabrizio Marrazzo, Portavoce del Gay Center.Marrazzo ha così commentato l’omicidio della 28enne di Piacenza, perpetrato dal 45enne Massimo Sebastiani: “Un femminicidio premeditato e compiuto come atto punitivo per Elisa, in quanto donna lesbica. Quanto accaduto dimostra quanto siamo ...

Massimo e l'ossessione malata per Elisa : l'ha uccisa dopo il pranzo insieme : Il suo era un amore non corrisposto: ne parlava a tutti come se fosse la sua ragazza, ma lei non voleva saperne. Secondo una...

Trovato in un fossato il corpo di Elisa. La 28enne forse uccisa in seguito a raptus : Il corpo senza vita di Elisa Pomarelli, 28 anni, e' stato Trovato dai carabinieri sotterrato ad una profondita' di circa un metro e mezzo: era in un'area boschiva, particolarmente impervia, alle spalle di un'abitazione, in localita' Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Proprio nei pressi di questa casa era stato catturato qualche ora prima Massimo Sebastiani, l'operaio 45enne accusato dell'omicidio, mentre cercava di nascondersi e ...

Piacenza - coppia scomparsa - la sorella di Elisa : 'Forse lui l'ha rapita - ma non uccisa' : "Sento che Elisa è viva'. A parlare è Francesca Pomarelli, 24 anni, sorella minore di Elisa, la 28enne scomparsa in circostanze misteriose il 25 agosto. La giovane, residente con la famiglia a Borgotrebbia (Piacenza) è stata vista per l'ultima volta, in una trattoria in collina, in compagnia di Massimo Sebastiani. operaio 46enne. L'uomo è indagato per omicidio e per occultamento. Secondo gli investigatori è possibile che possa avere ucciso la ...