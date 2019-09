Elisa Pomarelli | il dolore della sorella | «Il lupo ti ha presa | ma non lo abbiamo

Omicidio Elisa Pomarelli : l'assassino confessa - rinvenuto il cadavere della 28enne : Ha confessato proprio quest’oggi Massimo Sebastiani, l’assassino di Elisa Pomarelli, che secondo quanto rinvenuto dagli inquirenti inizialmente, tesi confermata dallo stesso assassino durante la confessione, sarebbe stato l’ultimo uomo a vedere viva la giovane donna che, nel suo ultimo giorno di vita, ovvero il 25 agosto, aveva pranzato in una trattoria proprio con colui il quale successivamente è diventato il suo assassino e che la stessa ...

Elisa Pomarelli sarebbe stata strangolata. Il punto sull'omicidio di Piacenza : Si definiscono i contorni dell'omicidio di Elisa Pomarelli e della latitanza dell'assassino reo confesso Massimo Sebastiani, il tornitore di 45 anni arrestato sabato dopo 13 giorni di caccia all'uomo nei boschi del Piacentino. Nella notte i carabinieri hanno arrestato Silvio Perazzi, il padre di una sua ex fidanzata, accusato di "favoreggiamento personale" in omicidio per aver coperto gli spostamenti di Sebastiani. In particolare l'uomo avrebbe ...

Portavoce Gay Center : "Elisa Pomarelli uccisa due volte : come donna e come lesbica" : “Elisa Pomarelli è stata uccisa due volte: come donna e come lesbica, perché ha rifiutato il suo assassino”, dichiara Fabrizio Marrazzo, Portavoce del Gay Center.Marrazzo ha così commentato l’omicidio della 28enne di Piacenza, perpetrato dal 45enne Massimo Sebastiani: “Un femminicidio premeditato e compiuto come atto punitivo per Elisa, in quanto donna lesbica. Quanto accaduto dimostra quanto siamo ...

Piacenza - Massimo Sebastiani ha confessato l'omicidio di Elisa Pomarelli : Pentito e collaborativo fin dai primi momenti della cattura, Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio dell'amica Elisa Pomarelli, 28 anni, il cui corpo senza vita era stato trovato dai carabinieri, ieri pomeriggio, sepolto in una buca in una zona impervia in località Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire, movente, modalità e luogo dell'omicidio. ...

Elisa Pomarelli - arrestato anche il padre della ex compagna di Sebastiani : ha aiutato il presunto assassino a nascondersi : I Carabinieri di Piacenza nella nottata hanno arrestato in flagranza di reato di favoreggiamento personale, Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, la cui posizione era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato quest’ultimo a eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi. Sebastiani, operaio di 45 anni al quale si stava dando da giorni la caccia, è stato arrestato nella mattinata di sabato, nascosto nel ...

