Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Elriporta che laha espulso dai​l’arbitro spagnolo Antonioe i suoi assistenti per l’errore durante la gara Francia – Lituania. A 30 secondi alla fine della partita, sul punteggio di 76-74 a favore dei francesi, Jonas Valanciunas stava facendo due tiri liberi. Ha segnato il primo e quando il secondo stava per entrare è stato spazzato via da Rudy Gobert che ha toccato il canestro durante l’azione. I Lituani hanno perso e sono stati eliminati. Ma laha preso immediatamente una decisione sanzionando l’arbitro con l’espulsione e facendo sapere con una nota che in cui si legge che l’elemento aggravante è stato che gli arbitri hanno rinunciato a rivedere il gioco attraverso l’arbitrato video. L'articolo El: Lal’arbitrodaiilNapolista.

napolista : El País: La #FIBA espelle l’arbitro #Conde dai Mondiali Fatale l’errore commesso durante #FranciaLituania la decis… -