Dopo 10 maschi | arriva finalmente la femminuccia La gioia di mamma Alexis e della sua

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Riga 2019 : Daria Usacheva avanti Dopo lo short femminile - nell’individuale maschile al comando Mozalev : Grande spettacolo alla Volvo Sports Centre di Riga (Lettonia), impianto sportivo che sta ospitando questa settimana la terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, evento che avrà il suo epilogo in Italia, al PalaVela di Torino, nel mese di dicembre. Nella categoria individuale femminile a portarsi al comando della classifica dopo lo short program è stata la favorita Daria Usacheva, autrice di una ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Lake Placid 2019 : Shun Sato trionfa nel singolo maschile. Alysa Liu al comando Dopo lo short - settima Lucrezia Gennaro : Due su due. Il Giappone continua ad essere protagonista nel movimento maschile di Pattinaggio artistico. Shun Sato si è infatti imposto nella seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020, in programma questa settimana presso la prestigiosa Herb Brooks Arena del villaggio Olimpico di Lake Placid (New York, Stati Uniti). Il quindicenne di Sendai ha migliorato il suo personal best proponendo un layout altamente competitivo, formato da ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Lake Placid 2019 : lotta aperta tra Sato e Gogolev Dopo lo short maschile - nelle coppie avanti Panfilova-Rylov : La storica Arena 1980 Rink-Herb Brooks situata nel villaggio Olimpico di Lake Placid (New York, Stati Uniti) sta ospitando questa settimana il secondo dei sette appuntamenti di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. La prima giornata di competizioni è stata inaugurata dallo short program della categoria individuale maschile, dove a posizionarsi al comando della classifica è stato Shun Sato, giovane ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Lodde è in testa allo skeet maschile Dopo il primo turno di qualificazione : Mentre lo skeet femminile si prepara a vivere la sua finale, al maschile la caccia per “un posto al sole” è appena cominciata. Prosegue senza sosta il programma della Coppa del Mondo di Tiro a volo di Lahti 2019, che durante l’arco della giornata ha visto gli shooter della specialità sulle pedane “a semicerchio” iniziare a sfidarsi sui primi 50 piattelli a disposizione. Per i colori azzurri, una news subito ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nelle qualifiche del trap maschile Giovanni Pellielo è quinto Dopo tre serie : Continua ad essere Giovanni Pellielo il migliore dell’Italia del trap maschile nella quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Lahti, in Finlandia, oggi si è disputata la terza serie delle eliminatorie, che domani si concluderanno e saranno seguite dalla finale, che metterà in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia in questa specialità non ha ancora conquistato neppure una delle due possibili ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap maschile Giovanni Pellielo sesto Dopo 50 piattelli : Si aggrappa a Giovanni Pellielo l’Italia del trap maschile per sperare nella conquista di un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: nella quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, oggi sono andati in scena i primi cinquanta piattelli delle eliminatorie, che domani vedranno a terza serie e sabato infine gli ultimi 50 piattelli, con la finale a seguire. L’Italia infatti in questa specialità non ha ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : gran chiusura con la piattaforma maschile : Giovannini in zona finale Dopo quattro rotazioni. Italia spettatrice nel sincro 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22: Ancora bene Giovannini che si si salva nel finale dopo una rotazione difficoltosa: 69.30 per un totale di 316.65, secondo 10.21: Paradzik trova un tuffo appena discreto: 52.70 per un totale di 299.90 10.20: Scarso Popovici, in ritardo nelle rotazioni. Arrivano 54.40 per un totale di 311.60, nessun problema per la finale 10.19: Discreto tuffo di Larsen, qualche spruzzo di troppo in ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Berta/Caruso in terza piazza Dopo quattro giornate - al maschile Ferrari/Calabrò sono sesti : Quarta giornata di gare conclusa regolarmente ad Enoshima (Giappone) in occasione dei Campionati del Mondo 2019 della classe olimpica 470, con l’Italia che può ancora giocarsi le proprie carte per il podio in entrambe le classifiche. Le condizioni odierne sono state paragonabili a quelle affrontate ieri, con un vento abbastanza sostenuto e costante abbinato ad onde molto grandi che hanno consentito lo svolgimento delle tre regate previste ...

Volley - Preolimpico 2019 : l’Italia maschile a caccia della gloria - per la doppietta Dopo l’apoteosi delle azzurre : Da Catania a Bari, dalla Sicilia alla Puglia, dalla Nazionale femminile a quella maschile. L’Italia di Volley ha festeggiato ieri la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le donne ma non c’è un attimo di tregua e nel weekend del 9-11 agosto bisognerà tifare gli uomini che saranno impegnati al PalaFlorio nel Preolimpico maschile: i ragazzi del CT Chicco Blengini andranno a caccia del pass a cinque cerchi per emulare la ...

Alessandro Borghi : Dopo due bicchieri di vodka bacerei pure i maschi : Alessandro Borghi è al Giffoni Film Festival e, parlando in occasione dell'evento, ha spiazzato tutti dicendo con alcune dichiarazioni. "Forse mi piacciono pure i maschi". A fare questa clamorosa rivelazione è l’attore Alessandro Borghi che, incalzato dal collega Giacomo Ferrara al 49esimo Giffoni Film Festival, si è lasciato andare ad una battuta sul suo rapporto con il mondo gay. "Se bevo due vodka lemon di solito ci baciamo", queste le ...

Settebello show a Gwangju : l’Italia della pallanuoto maschile ritrova la finale iridata Dopo 8 anni : E’ festa azzurra a Gwangju: il Settebello torna in una finale mondiale dopo 8 anni di assenza. Battuta l’Ungheria 10-12 Un match importantissimo, questa mattina, ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Il Settebello è sceso in vasca per sfidare la tostissima Ungheria nella semifinale iridata, che oltre a regalare il pass per la finalissima Mondiale, assegna anche la carta olimpica. Un match strepitoso per il Settebello che ha ...