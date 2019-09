Diretta GP Italia a Monza | Bottas leader | battaglia Leclerc-Hamilton Grave errore di

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 8 settembre. Italia vittoriosa all’ultimo respiro. Argentina a valanga sulla Polonia - Spagna nettamente avanti sulla Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Spagna-Serbia 62-42: siamo al ventello di vantaggio per gli uomini di Scariolo su quelli di Djordjevic! 15.50 CINA-NIGERIA 73-86: padroni di casa che chiudono il loro mondiale con una netta sconfitta! 15.48 Spagna-Serbia 57-39: una tripla di Claver aumenta ancora il margine! 15.44 Spagna-Serbia 54-39: aumenta il vantaggio degli iberici, Jokic espulso per doppio ...

Diretta GP Italia a Monza : Leclerc braccato dalle due Mercedes : 20° giro - Pit-stop per Leclerc che monta gomma hard e non le medie come si pensava 19° giro - Pit stop di Hamilton che riparte con gomme medie 17° giro - Albon ha passato...

LIVE Finlandia-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in Diretta : scontro diretto che vale il primato nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Finlandia-Italia – La presentazione di Finlandia-Italia – Le dichiarazioni di Roberto Mancini Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Finlandia-Italia, sesto incontro del gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2019 di calcio. Gli Azzurri hanno fatto molta fatica in quel di Yerevan (Armenia), subendo eccessivamente l’approccio alla partita ...

LIVE Italia-Polonia volley - Finale terzo posto Europei 2019 in Diretta : le azzurre a caccia del bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Quindici minuti all’inizio della partita, ormai è tutto pronto alla Sport Hall di Ankara per Italia-Polonia, Finale per il terzo posto degli Europei 2019 di volley femminile. 15.44 Si preannuncia una partita molto equilibrata e avvincente, e finali per il terzo posto sono sempre di difficile lettura e ne vedremo davvero delle belle. 15.42 Il palazzetto si sta pian piano riempiendo ...

Diretta GP Italia a Monza : Leclerc parte bene e comanda su Hamilton : 5° giro - Leclerc Hamilton Bottas Vettel Ricciardo Hulkenberg Stroll Sainz Giovinazzi Magnussen Albon Kvyat Gasly Perez Grosjean Kubica Norris Raikkonen Russell Verstappen 4° giro -...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 8 settembre. Italia vittoriosa all’ultimo respiro. Argentina nettamente avanti sulla Polonia - Spagna che allunga sulla Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Spagna-Serbia 45-37: iberici avanti di 8 lunghezze all’intervallo lungo! 15.19 CINA-NIGERIA 51-60: padroni di casa nettamente sotto a dieci minuti dalla fine! 15.18 Polonia-Argentina 41-70: inizia l’ultimo quarto! 15.15 Polonia-Argentina 39-68: dominio dell’Argentina, 37 secondi alla fine del terzo quarto. 15.12 Spagna-Serbia 35-27: +8 per i ragazzi di ...

Qualificazioni Europei 2020 - Finlandia-Italia in Diretta su Rai1 : Non solo il Gran Premio d'Italia di Formula 1 nella giornata sportiva di oggi. C'è attesa, infatti, stasera per Finlandia-Italia, partita di calcio valida per le Qualificazioni agli Europei del 2020. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva dal Ratinan Stadion di Tampere su Rai1, a partire dalle ore 20:30. Calcio di inizio alle ore 20.45. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli a bordocampo. ...

LIVE Italia-Porto Rico basket - Mondiali 2019 in Diretta : 94-89 - vittoria azzurra al supplementare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Marco Belinelli chiude con 27 punti e 22 di Danilo Gallinari. Ottima prova anche di Amedeo Tessitori, autore di 12 punti con +24 di plus/minus. FINISCE QUI! L’Italia vince 94-89 dopo un tempo supplementare e dopo una bella rimonta nell’ultimo quarto. Un primo tempo orrendo, con gli azzurri sotto di oltre venti punti. Alla ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 8 settembre - Italia vittoriosa all’ultimo respiro. Fra poco Argentina-Polonia - ma soprattutto Spagna-Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con la vittoria dell’Italia termina la sessione mattutina della nona giornata dei Mondiali di Basket 2019. L’appuntamento è fissato per le 14.00 quando inizieranno le partite del pomeriggio e sicuramente ci sarà da divertirsi. La DIRETTA LIVE si interrompe qui, tutta la redazione di OAsport vi augura un buon proseguimento di giornata. 12.49 PORTO RICO-Italia 89-94: questa volta è ...