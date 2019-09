Dinamo Zagabria-Atalanta | Champions League | si potrà vedere in tv solo su Sky

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) L’farà il suo esordio inmercoledì 18 settembre 2019 contro la. La partita del Gruppo C verrà disputata allo Stadion Maksimir alle ore 21:00 eessere vista in diretta tv solamente su Sky. Non ci sarà modo di vederla in chiaro su Canale 5, perché Mediaset ha scelto il match Napoli-Liverpool per la 1ª giornata della fase a gironi. I ragazzi di Gian Piero Gasperini saranno chiamati ad una trasferta insidiosa in Croazia, contro un’avversario comunque alla loro portata. In attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco, illustriamo i precedenti tra i due club nelle competizioni europee. Bilancio in parità traL’ha già avuto modo di affrontare lain passato. Nella stagione 1990/91 si incrociarono in Coppa UEFA al 1° turno. L’andata allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia finì 0-0. Il ritorno ...

