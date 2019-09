Death Stranding | Nuovi dettagli su difficoltà e doppiaggio da Kojima

Kojima : "Death Stranding? Ancora oggi non comprendo il gioco" : Lo stesso creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, non comprende a pieno la propria opera, il gioco che lui stesso ha concepito e creato.In occasione di un'intervista al Financial Times, infatti, il celebre game designer ha ammesso di non riuscire a comprendere la sua opera prossima all'uscita, un gioco action nel quale il focus è la connessione piuttosto che la distruzione degli scenari."Death Stranding è qualcosa... anche adesso, non ...

Kojima ci spiega come mai Death Stranding è una banana : E' piuttosto chiaro che Death Stranding abbiamo moltissimi suoi aspetti ancora coperti da una coltre di mistero, e che con tutta probabilità le cose non cambieranno prima del lancio dell'attesissimo gioco sul mercato.Ebbene, come possiamo vedere, in occasione di un'intervista, Hideo Kojima ci racconta di come a suo dire, Death Stranding sarebbe una banana, metaforicamente parlando naturalmente. Il discorso, più in generale, tratta di come i ...

In arrivo novità per Death Stranding? Nel programma per il TGS 2019 compaiono due "Gameplay Session" : Death Stranding è sicuramente uno dei titoli più attesi di questo 2019 e, come probabilmente saprete, sarà tra i protagonisti dell'imminente Tokyo Game Show 2019.Kojima Productions, attraverso l'account Twitter ufficiale, ha confermato la propria presenza all'evento Live Shows di PlayStation Japan, durante il TGS 2019, e ha svelato che Hideo Kojima in persona sarà presente insieme a importanti ospiti.Lo studio sarà presente con 3 diversi ...

Death Stranding presenterà diversi livelli di difficoltà : Death Stranding è senza dubbio uno dei giochi più attesi e chiacchierati di questa generazione, inoltre stando a quanto dichiarato da Hideo Kojima potrebbe anche dare vita ad un nuovo genere.Il celebre sviluppatore giapponese ha pubblicato un recente aggiornamento su Twitter in cui spiega che il gioco proporrà diversi livelli di difficoltà. Non stiamo parlando solo dei classici normale, facile e difficile ma (in pieno stile Metal Gear Solid) i ...

Sony al TGS 2019 con Death Stranding - Project Resistance - Final Fantasy VII Remake - NiOh 2 e molto altro : Il Tokyo Game Show 2019 è alle porte e come vi avevamo già svelato alcuni giorni fa non ci sarà spazio per una vera e propria conferenza per l'universo PlayStation. Sony ha dei piani diversi e nonostante la mancanza di un evento "unitario" ci sarà spazio per una serie di appuntamenti davvero notevolissima.Ci sarà spazio per una marea di trailer ma anche per degli eventi sul palco che verranno trasmessi anche attraverso Twitch e YouTube. Questi ...

Death Stranding : Kojima ha dovuto scartare un'altra idea per poterlo sviluppare : Death Stranding è senza dubbio uno dei giochi più attesi e chiacchierati di questa generazione, inoltre stando a quanto dichiarato da Hideo Kojima potrebbe anche dare vita ad un nuovo genere.Ovviamente al momento non abbiamo prove per esserne sicuri, tuttavia in queste ore è emersa qualche curiosità legata allo sviluppo del gioco, ovvero che Kojima ha dovuto scartare altre idee per poterlo sviluppare. Ecco le sue dichiarazioni in una recente ...

Il multiplayer di Death Stranding ha dei punti di contatto con Spider-Man - Un Nuovo Universo : Se siete tra i giocatori ormai stufi della mancanza di dettagli precisi ed espliciti le nuove dichiarazioni di Hideo Kojima non vi faranno propriamente gioire ma ci permettono quanto meno di avere un'idea vagamente più precisa del DNA di Death Stranding e in particolare del suo multiplayer.Geoff Keighley ha affermato che il multiplayer è qualcosa per cui il pubblico non sarebbe ancora pronto ma in concreto cosa dovremmo aspettarci dalle ...

CHVRCHES - Khalid e Major Lazer stanno realizzando musica ispirata a Death Stranding : stanno emergendo nuovi interessanti dettagli su Timefall, album contenente musiche ispirate a Death Stranding, titolo attesissimo di Hideo Kojima, pur non essendone la colonna sonora ufficiale.In particolare, Sony ha comunicato che la soundtrack conterrà brani inediti dei CHVRCHES, Khalid e Major Lazer. Timefall sarà inoltre disponibile per il download digitale con le edizioni limitate sia fisiche che digitali del gioco.La colonna sonora ...

Death Stranding può essere giocato in prima persona ma non sarà un FPS. E nemmeno uno stealth game : A quale genere apparterrà l'atteso Death Stranding? Questa è una domanda che ancora in molti si pongono, ma Hideo Kojima, in un recente tweet, ha provato a dare qualche delucidazione ai fan.Kojima ha già detto in passato che il titolo appartiene a "un genere di gioco completamente nuovo" e, anche se Death Stranding può essere giocato in prima persona, non si tratta di un FPS o sparatutto in soggettiva.In realtà, questo sarebbe un concetto ...

Death Stranding : Hideo Kojima tenta di spiegare ai fan cosa significa "Social Strand System" : Dal giorno in cui Death Stranding è stato annunciato per la prima volta, Hideo Kojima ha sottolineato il fatto che il gameplay del gioco sarà un qualcosa di mai visto prima. Per indicare il genere, Kojima lo ha definito come un "Social Strand System" o "Strand Game", ma a causa della completa mancanza di informazioni sui dettagli del gioco, nessuno ha ancora capito cosa questo significhi.Di recente Kojima ha postato su Twitter una sorta di ...

Il mistero di Death Stranding si dirada : tante novità ufficiali da Hideo Kojima : Si scrive Death Stranding, si legge mistero. O almeno, così è stato fino a pochissimo tempo fa, quando il nuovo videogame firmato da Hideo Kojima doveva ancora esibire le sue particolarissime bellezze in occasione della Gamescom 2019 in quel di Colonia. Nonostante il creatore della saga di Metal Gear avesse più volte regalato ai fan trailer e scampoli di gameplay, solo la kermesse videoludica tedesca ci ha permesso di farci un'idea più ...

Death Stranding : spunta in rete il video inedito Briefing mostrato solo alla Gamescom : Death Stranding è il gioco più atteso dai fan di Hideo Kojima e non solo. Durante la Gamescom abbiamo potuto vedere un video di gameplay in cui sono mostrate alcune delle azioni che potrà fare il protagonista.Tuttavia ora in rete è trapelato un nuovo filmato registrato in segreto durante un Briefing all'evento che si è tenuto a Colonia. Il video a quanto pare è stato mostrato a porte chiuse e si focalizzerebbe su una delle scene iniziali del ...

Death Stranding si focalizzerà sulla narrazione : Hideo Kojima consapevole dei problemi di storytelling di Metal Gear Solid 5 : I giochi di Hideo Kojima sono sempre stati noti per la loro grande attenzione alla narrazione e le sue carenze in questa zona sono state una delle molte ragioni per cui alcuni giocatori sono stati delusi da Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Scegliendo di adottare un approccio open world, The Phantom Pain ha messo al centro di tutto il gameplay e, perciò, l'aspetto narrativo dell'esperienza è stato notevolmente ridotto.Anche l'imminente Death ...