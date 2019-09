Costi conto corrente online e tradizionale | si registrano rincari del 32% e 14%

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Ogni anno, quando rientrano dalle vacanze, gli italiani a partire dal mese di settembre vengono chiamati a fare i conti con una serie di aumenti sui beni di prima necessità, ma anche sui servizi. In questi ultimi giorni, ad esempio, sono finiti al centro dell'attenzione i conti correnti, i cuisono addirittura a due cifre non solo per quelli tradizionali, ma anche per quelliche, di solito, permettono di calmierare un po' ialle stelle per i conti correntiIl portale SosTariffe sottolinea che la stangata sui conti correnti è generalizzata, e che i maggiori incrementi sisu quelli, con un +32% rispetto al +14% di quelli tradizionali. Quest'aumento die commissioni sul web rende ancor più difficile la ricerca, da parte dei correntisti, delle soluzioni più economiche. In particolare, per quanto concerne conti correnti ...

MaurilioVitto : @FscoMer Ma certo Francesco, hai ragione, ma io non parlavo della sostenibilità del debito ma della sua riduzione.… - Prestigioso2 : @matteorenzi @DarioBallini Basterebbe saper leggere per rendersi conto che in quel post non c’è nessun invito al su… - Johnnyyxx : @adrianobusolin Pupo denuncerai mezza Italia quindi? chiunque rifiuta l'invasione di migranti economici a tutti i c… -