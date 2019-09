CorSport | Napoli | domani riprendono gli allenamenti Milik punta al Liverpool

CorSport : Fabian Ruiz brilla nella nazionale spagnola e il Napoli lavora al suo rinnovo : Fabian Ruiz è diventato un totem per la nazionale spagnola, scrive il Corriere dello Sport. Contro la Romania, il centrocampista del Napoli è stato il migliore in campo. Schierato dal primo minuto. Nel 4-3-3 di Moreno ha giocato da mezzala destra, un ruolo completamente diverso da quello che svolge nel Napoli di Ancelotti, nel cui 4-2-3-1 fa il centrale del tris di trequartisti dietro la punta. I risultati sono stati al di sotto delle ...

CorSport : il Napoli propone a Insigne un prolungamento con ritocco verso il basso : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe proposto a Lorenzo Insigne un prolungamento di contratto con ritocco verso il basso. Si tratta con il suo agente, Mino Raiola. All’inizio dell’estate il rinnovo dell’attaccante di Frattamaggiore ha tenuto banco, con le richieste del procuratore che chiedeva agevolazioni sui diritti di immagine, un prolungamento e il ritocco all’ingaggio. Il Napoli lavora anche al rinnovo di Younes, ...

CorSport : Napoli-Champions - agli abbonati sconto del 25% sui biglietti : In vista dell’impegno di Champions di martedì 17 contro il Liverpool, il Napoli ha deciso di mettere in campo un’iniziativa per promuovere il decollo degli abbonamenti, che al momento viaggiano ancora lenti. Sono meno di 10mila quelli finora sottoscritti, nonostante il restyling del San Paolo per le universiadi. L’idea dunque è di sfruttare il palcoscenico europeo. L’offerta a cui pensa il Napoli, dettagliata dal Corriere dello Sport, è ...

Infortuni Napoli - CorSport : Insigne tenta il recupero per la Samp - rischio Milik : Infortuni Napoli, ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione sulle defezioni di Lorenzo Insigne ed Arek Milik, entrambi bloccati in infermeria Infortuni Napoli, CorSport: Insigne tenta il recupero per la Samp, rischio Milik. Il capitano si fatto male nel corso del riscaldamento nel pre gara contro la Juventus, ha forzato per giocare ma è andata male. Lorenzinho, infatti, non è tornato in campo nella ripresa e ...

CorSport : I centenari del Napoli. E una triade quasi milionaria in attacco : Se allo Stadium ci fosse stato anche Hysaj, il Napoli avrebbe schierato tutti e otto gli azzurri che hanno superato abbondantemente le cento presenze. Invece sono stati solo sette: Callejon, Insigne, Mertens, Koulibaly, Allan, Ghoulam, Hysaj e Zielinski. Sono stati tutti e 8 al completo, invece, nell’esordio al Franchi. Tutti tra i 25 e i 32 anni. Il più giovane Zielinski, i più anziani Callejon e Mertens. Il tris di punta, Callejon, Mertens e ...

CorSport : mercato Napoli - 6 acquisti e 14 cessioni. Un giro di affari da 266 milioni : Sul Corriere dello Sport il mercato del Napoli. Un giro di affari da 266 milioni. Il Napoli ha portato a casa 6 acquisti e 14 cessioni investendo 115 milioni e incassandone 151. 115 i milioni investiti per i 6 acquisti: 50 per Lozano, 36 per Manolas, 17 per Elmas, 10 per Di Lorenzo e le commissioni per prendere Llorente. 151 i milioni incassati, con 14 cessioni, tra cui quella di Verdi, passato all’ultimo minuto del calciomercato al Torino ...

CorSport : l’attacco del Napoli - tra centravanti classici - ali e jolly : Ce n’è per tutti i gusti, in attacco, nel Napoli. Il Corriere dello Sport si sofferma sugli interpreti che saranno a disposizione di Ancelotti. “Uomini di ogni genere e specie, alcuni sono piccoli e altri enormi, esterni o centravanti, laterali o terminali offensivi”. Sono tanti, fantasiosi, possono giocare in ogni zona del campo, servono anche per fronteggiare il futuro, con i contratti in scadenza, la prossima estate, di ...

CorSport : distanza tra Napoli e Valencia - Hysaj resta in azzurro : Ci sono molte perplessità, secondo il Corriere dello Sport, che si possa chiudere l’affare tra Hysaj e il Valencia. Non solo perché le due società sono distanti dal punto di vista economico, mancherebbero almeno 5 milioni tra l’offerta degli spagnoli e la richiesta di De Laurentiis. c’è una forbice tra il Napoli e gli spagnoli che induce al pessimismo il management del calciatore. L’albanese dovrebbe quindi restare al Napoli, ...

CorSport : Juve-Napoli - Ancelotti sceglie il 4-2-3-1. Lozano parte in panchina : Niente 4-3-3 come prospettato alla vigilia da molti che speravano nella controrivoluzione per il big match contro la Juve. Sarà il 4-2-3-1 il modulo che metterà in campo questa sera Ancelotti. Difesa come da pronostico con Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Maksimovic che difenderanno la porta custodita da Meret. Non sarà titolare invece Elmas che tanto aveva colpito nei minuti finali di Firenze e che avrebbe potuto dare al centrocampo del Napoli ...

CorSport : Juve-Napoli - troppo presto : Juve-Napoli, troppo presto Arriva troppo presto e soprattuto senza certezza il big match tra il Napoli e la Juventus secondo il Corriere dello Sport. Prima l’assenza annunciata di Maurizio Sarri che non ci sarà per sfidare i suoi ex ragazzi e incontrare i suoi ex tifosi, poi stasera anche il forfait di Chiellini per la rottura del legamenti. Quella di questa sera rischia di essere una sfida che, forse, ha perso una parte del suo fascino, ...

CorSport : Juventus-Napoli - le possibili scelte in attacco : Non sarà facile scegliere chi schierare in campo nel reparto offensivo, né per Sarri né per Ancelotti. Il Corriere dello Sport prova a ipotizzare quali saranno gli uomini scelti per portare a casa la partita da entrambi i lati. Per la Juventus, Ronaldo è chiaramente intoccabile. Accanto a lui ne servono altri due. Salgono le quotazioni di Douglas Costa, che sembra rinato dopo l’estate e che con i suoi dribbling e la sua velocità si adatta ...

CorSport : Mercato in uscita del Napoli - incassati 126 - 5 milioni : Cristiano Giuntoli ha appena rinnovato il suo contratto per cinque anni. Arrivato nel 2015 da Carpi grazie all’intuizione di Andrea Chiavelli, è sempre stato in sintonia con De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport. Ne ha sposato la filosofia aziendale e si è riconosciuto in essa. È il mago delle cessioni. Mentre le big sono in difficoltà su questo piano il ds del Napoli ha portato nelle casse della società 126,5 milioni. L’asse con il ...

CorSport : dovrebbe essere Orsato a dirigere Juventus-Napoli : Il Corriere dello Sport dà quasi per certo che a dirigere la partita di sabato tra Juve e Napoli sarà Daniele Orsato. Il famoso artefice di Inter-Juve, che bloccò in qualche modo la corsa del Napoli di Sarri allo scudetto. Da allora Orsato ha diretto la Juve due volte, una contro la Fiorentina e una contro il Torino. Una volta sola invece è stato arbitro in una partita del Napoli (contro l’Atalanta). Orsato ha diretto sette sfide tra le due ...

Napoli-Llorente - CorSport : Importanti novità nel pomeriggio. La situazione : Napoli-Llorente, l’edizione de ‘Il Corriere dello Sport annuncia Importanti sviluppi dell’affare per oggi pomeriggio Napoli-Llorente, Importanti sviluppi dell’ affare sono previsti per oggi pomeriggio, quando a Castl Volturno arriverà Jesus Llorente, fratello e manager dell’ attaccante spagnolo ormai ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...