Charles Leclerc | il ‘Predestinato’

F1 - GP Italia 2019 : quanti soldi guadagna Charles Leclerc? Lo stipendio del giovane monegasco : Ci sono volute 33 gare prima di salire finalmente sul gradino più alto del podio in Formula 1 per Charles Leclerc, il quale dopo aver trionfato per la prima volta in carriera nel GP del Belgio si è ripetuto sette giorni più tardi nel Tempio della Velocità, a Monza. Il talentuoso monegasco classe 1997 ha convinto tutti fino a questo momento nella sua prima stagione da pilota ufficiale della Ferrari, raccogliendo la bellezza di 4 pole position e ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Charles Leclerc e la festa della vittoria con i meccanici a Monza : Grande festa in casa Ferrari dopo la vittoria del monegasco Charles Leclerc nel GP d’Italia 2019, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza si è assistito a una corsa spettacolare, che ha sorriso a Leclerc, in grado di precedere il finlandese Valtteri Bottas e il britannico Lewis Hamilton. Male, invece, l’altro ferrarista Sebastian Vettel (13°), autore di un errore. Di seguito il VIDEO: VIDEO F1, GP Italia ...

Un fiume rosso ai piedi di Charles Leclerc a Monza! : Il sogno dei ferraristi si è avverato oggi pomeriggio a Monza grazie a Charles Leclerc che ha portato la Rossa sul gradino più alto del podio del GP d’Italia, da dove mancava da 9 anni, dalla vittoria di Fernando Alonso nel 2010. Una lunghissima attesa ripagata da 53 giri pazzeschi, tiratissimi, sempre incalzato da Lewis […] L'articolo Un fiume rosso ai piedi di Charles Leclerc a Monza! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Italia F1 2019 : “Vincere qui è un sogno - non ho parole” : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia 2019 centrando così il secondo successo consecutivo dopo l’affermazione in Belgio. Il monegasco ha sfruttato al meglio il potenziale motoristico della sua Ferrari ed è riuscito a resistere in prima posizione dall’inizio alla fine respingendo con grande autorità i tentativi d’attacco delle due Mercedes. Per Leclerc si tratta della seconda vittoria della carriera in Formula ...

Charles Leclerc F1 - GP Italia 2019 : “Che vittoria! Una gioia indescrivibile - 10 volte più bello che a Spa” : Una emozione indescrivibile. Charles Leclerc scende dalla sua vettura in uno stato di “trance agonistica”. Il monegasco non vede l’ora di festeggiare la sua vittoria nel Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno assieme a team e tifosi in un mix di sensazioni che letteralmente lo trasfigurano. Dopo il successo di Spa ora, nel breve volgere di una sola settimana, è arrivato anche il trionfo di Monza, sudatissimo quanto ...

Charles Le Roi - Leclerc colora Monza di ‘Rosso’ Ferrari : battute le Mercedes! : Seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc che, dopo Spa, si prende anche Monza: riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove anni Un autentico predestinato, un campione che la Ferrari dovrà tenersi stretta a lungo. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monza, riportando il Cavallino sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove lunghissimi anni. Una gara pazzesca, una personalità assurda, ...

F1 - Jacques Villeneuve su Charles Leclerc : “E’ stato furbo nelle qualifiche e può farlo perché è protetto da tutti” : Siamo a poche ore dal via del GP d’Italia, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza la Ferrari andrà a caccia del bis, dopo il successo in Belgio con Charles Leclerc. Il monegasco partirà, come a Spa-Francorchamps, in pole position, conquistando la quarta partenza dalla p.1 stagionale. qualifiche decisamente caotiche e convulse quelle che si sono tenute sul circuito brianzolo, visto il tatticismo del Q3, che ha ...

Il sabato di Monza è di Charles Leclerc e Ferrari : Charles Leclerc ci ha preso gusto e, dopo Spa, partirà dalla pole anche nel 90° GP d’Italia, il 70° valido per il Mondiale di F1. Con il tempo di 1.19.307 il monegasco ha preceduto Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre Sebastian Vettel scatterà dalla quarta posizione. La parte finale della qualifica è stata a dir […] L'articolo Il sabato di Monza è di Charles Leclerc e Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F.1 - GP d'Italia - Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc : La Ferrari conquista la Pole position del Gran Premio d'Italia, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc ha firmato la Pole position, fermando il cronometro sull'1:19.307. Il monegasco ha preceduto le due Mercedes di Hamilton e Bottas, mentre Sebastian Vettel ha ottenuto il quarto tempo.In aggiornamento...Guarda la classifica completa delle qualifiche

Charles Leclerc partirà in pole position con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia, che si correrà domani alle 15 sul circuito di Monza. Dietro di lui partiranno i piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguiti dal Ferrarista

VIDEO Charles Leclerc : “Le Mercedes vanno forte. Gioco di scia in qualifica? Vedremo” : Venerdì positivo per Charles Leclerc che ha dominato entrambe le sessioni di prove libere del GP d’Italia 2019, il pilota della Ferrari ha timbrato il miglior tempo a Monza e guarda con fiducia alle qualifiche e alla gara. “E’ andata abbastanza bene, ci sono state condizioni difficili. La Mercedes sembra forte, hanno fatto il tempo in condizioni difficili e dunque dobbiamo lavorare sul passo qualifica. Non è una sorpresa vedere ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : prove libere 2 - highlights e sintesi. Charles Leclerc davanti a tutti - Hamilton risponde : Charles Leclerc ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, il pilota della Ferrari è risultato il migliore nonostante le avverse condizioni meteo che hanno fatto capolino a Monza e che hanno caratterizzato l’intera giornata odierna. Il monegasco, reduce dalla bella vittoria di Spa, ha replicato il risultato della mattinata e ha preceduto Lewis Hamilton di appena 68 millesimi: il Campione del Mondo ha ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il lungo di Charles Leclerc alla Prima Variante nelle FP2 : Ottimo inizio di fine settimana per Charles Leclerc, autore del miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere disputate a Monza per il Gran Premio d’Italia 2019. Il monegasco della Rossa è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomma soft nelle libere del pomeriggio per poi ben figurare anche sul passo gara con gomme hard. Proprio nel corso del long run con gli pneumatici a banda bianca Leclerc ha commesso un errore ...

F1 - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Charles Leclerc è il migliore anche nelle FP2 con gomme slick davanti a Hamilton e Vettel : La pioggia continua a condizionare la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 con Charles Leclerc che, dopo essersi aggiudicato le FP1, chiude in testa anche la seconda sessione dimostrando di essere in un vero e proprio stato di grazia cinque giorni dopo il trionfo di Spa. Il monegasco della Ferrari ha firmato il miglior tempo in 1’20″978 sfruttando l’iniziale finestra favorevole di pista asciutta ed ...