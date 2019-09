Charles Le Roi | Leclerc colora Monza di ‘Rosso’ Ferrari | battute le Mercedes!

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Seconda vittoria consecutiva perche, dopo Spa, si prende anche: riportando lasul gradino più alto del podio in Italia dopo nove anni Un autentico predestinato, un campione che ladovrà tenersi stretta a lungo.vince il Gran Premio di, riportando il Cavallino sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove lunghissimi anni. Una gara pazzesca, una personalità assurda, dimostrata rimanendo al comando dall’inizio alla fine, tenendo a bada Lewis Hamilton prima e Valtteri Bottas poi. Pole e vittoria a Spa, pole e vittoria anche aper il monegasco, che si prende totalmente lagrazie alla pessima giornata di Sebastian Vettel, che chiude in tredicesima posizione a causa di un tremendo errore ad inizio gara che gli costa anche una penalità di dieci secondi. Niente da fare per le due Mercedes, costrette a ...

