Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Cernobbio, 8 set. (Adnkronos) – “Il Governo ha davanti tre, quattro mesi difficili per la legge di bilancio, ma ci sono anche diverse opportunità e un Paese come l’Italia può giocare un ruolo chiave nello scacchiere europeo”. Enrico, presidente e ad di Ibm Italia, è a Cernobbio per il Forum Ambrosetti e, oltre a mostrare ottimismo per il nuovo Esecutivo, plaude alla nomina di un ministro dell’Innovazione, nella persona di Paola Pisano. “La sua nomina è già qualcosa di positivo, sicuramente nei prossimi mesi si creeranno tante aspettative e l’Italia – spiega all’Adnkronos – deve recuperare un gap significativo”.Tra le opportunità che si vedono all’orizzonte, c’è la nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo. Con una delega che sarà “sicuramente importante”, può essere ...

Notiziedi_it : Cereda (Ibm): “Bene ministero Innovazione” - zazoomnews : Cereda (Ibm): “Bene ministero Innovazione” - #Cereda #(Ibm): #“Bene #ministero - TV7Benevento : Cereda (Ibm): 'Bene ministero Innovazione'... -