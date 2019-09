Centrodestra | Toti a Salvini | “Ascolti anche gli altri | saremo sovranisti come Merkel e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) Giovannista bene. A Cernobbio per partecipare al Forum Ambrosetti, il presidente della Regione Liguria ostenta serenità nonostante la rocambolesca uscita di Matteodal governo proprio mentre lui lasciava Silvio Berlusconi e Forza Italia. “Solo? Ma io non volevo stare al governo coi grillini, per me non cambia nulla”. E sui progetti per ilaggiunge: “Avremo più tempo per organizzarci, senza vecchi schemi masenza fare flessioni e mostrare i muscoli”. A chi gli fa notare che ad allearsi con la Lega si rischia di veder salire lo spread,replica: “Si può essereed europeisti. Guardatee Macron“. Ma nella ricetta ci metteun consiglio a: “Meglio essere aperti e accettare i contributi di tutti”. L'articolo: “Ascoltigli...

