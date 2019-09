Celeste probabilmente non avrà un sequel

Fonte : eurogamer

(Di domenica 8 settembre 2019) L'acclamato indienonun. Questo perlomeno è il pensiero di Matt Thorson, l'autore del gioco, che afferma che il team di sviluppo piuttosto preferisce dedicarsi a un progetto completamente inedito."Non vogliamo realizzare undi", afferma Thorson in un'email inviata alla redazione di IGN. "Magari in futuro cambieremo idea, ma al momento non sapremmo come rendere giustizia a un eventuale. Inoltre, siamo molto più interessati nel realizzare qualcosa di nuovo per il nostro prossimo progetto."Domani i giocatori dipotranno scaricare "Chapter 9", che include oltre 100 nuovi livelli, portando il totale a oltre 800 complessivi, nuove meccaniche di gioco e strumenti e molto altro ancora. Un DLC davvero corposo dunque, ma che tutti i giocatori potranno scaricare gratuitamente.Leggi altro...

