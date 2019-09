Carolyn Smith e la lotta contro il cancro | come sta | il messaggio dello staff

Ballando con le stelle - lezione di Carolyn Smith agli idioti che la davano per morta : "Io in fin di vita?" : Negli ultimi giorni, e ve ne abbiamo dato conto qui, sono circolate vergognose fake-news che davano conto della morte di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle, programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Tutte balle. La Smith prosegue la sua battaglia contro il cancro con determinazi

Carolyn Smith - ora parla lei : “24 settembre saprò se è scomparso tutto” : Fake-news sulla morte di Carolyn Smith, adesso è lei a parlare! Cure proseguono ed esame importante il 24 settembre Carolyn Smith ha voluto specificare che sta bene. Questa mattina, con un video pubblicato su Instagram, ha fatto sapere che sta continuando con i trattamenti per sconfiggere il tumore e che il 24 settembre saprà se […] L'articolo Carolyn Smith, ora parla lei: “24 settembre saprò se è scomparso tutto” proviene da ...

Carolyn Smith data per morta. Fake news - parla lo staff : “È sotto cure” : Carolyn Smith data per morta. Fake news, interviene lo staff e fa chiarezza: “È sotto cure” Tempo di Fake news e, quindi, tempo di morti inventate. Purtroppo nelle scorse ore diversi siti di informazione hanno scritto dei titoli che lasciavano intendere che Carolyn Smith non ce l’avesse fatta. Nulla di più falso. La coreografa è […] L'articolo Carolyn Smith data per morta. Fake news, parla lo staff: “È sotto ...

Carolyn Smith morta?/ Dopo la bufala : 'Ora rispetto - non è guarita ma sta bene' : Carolyn Smith Dopo la bufala che la voleva 'morta' ha chiesto rispetto in un post Instagram. Chiarezza anche sulle sue condizioni di salute.

"Carolyn Smith sotto cure - ma sta bene e lavora" : lo staff dell'artista contro la fake news sulla 'morte' : Su Instagram un post per chiedere "rispetto per la persona". La ballerina e coreografa lotta da anni contro il cancro

Giulia Salemi ‘ignorata’ a Miss Italia 2019? Parla Carolyn Smith : Carolyn Smith critica Miss Italia 2019: “Poco spazio per Giulia Salemi” Giulia Salemi ieri sera è stata una dei membri della giuria di Miss Italia 2019. L’influencer, grazie alla sua simpatia e spontaneità, è riuscita a conquistare il pubblico del schermo e non solo. L’ex fidanzata di Francesco Monte ha fatto breccia nel cuore di Carolyn Smith, storico giudice di Ballando con le stelle, che ha davvero apprezzato lo ...

Carolyn Smith è morta - la giurata di Ballando con le Stelle - dopo un po’ risponde così… : Una ballerina americana famosissima nel suo paese che poi lo è diventata anche in Italia grazie al suo fondamentale apporto al programma Ballando con le Stelle da giurata. Carolyn Smith non ha mai nascosto di lottare da anni contro un tumore. Ma la sua malattia non le ha mai tolto il sorriso e la sua voglia di condividere con tutti i suoi fan il percorso che sta intraprendendo per sconfiggere il cancro. In questi ultimi giorni però si ...

“Dolore dappertutto”. Carolyn Smith di nuovo in ospedale : Carolyn Smith, la lotta contro il tumore non si ferma. L’amata giudice di Ballando con le stelle continua a tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute. Sono ormai anni che Carolyn Smith è malata ma non si è mai lamentata della sua condizione, anzi, ha portato avanti a testa alta e con coraggio la sua dura battaglia. La Smith, attualmente in ospedale, ha postato una story nella quale ha ripreso anche la stanza dove fa la ...

Carolyn Smith mostra la stanza della chemioterapia io non mollo : Carolyn Smith contiuna la sua battaglia contro il cancro con tenacia le cure e documenta con video e foto il suo coraggioso percorso. In un post di “Instagram”, Smith ha mostrato ai follower la stanza della terapia, chiamandola «Il mio posto di lavoro»: «Buon giorno a tutti. #spaday per le mi cure. La terzo del quarto (nuovo ciclo). Ieri l’ecografia nessun novità. Uguale e stabile. Spero sempre di nuove parole. Ma una cosa bello che il seno ...

Carolyn Smith e la chemio : “Dolore per il caldo e la trombosi - ma il seno destro è senza cancro” : La giudice di Ballando con le stelle si sta sottoponendo a un nuovo ciclo di chemioterapia e ammette la stanchezza: il caldo aumenta i dolori e lei si dice stufa delle cure. Al contempo, non si perde d'animo, continua la sua vita e spiega che il tumore è stabile: "Il seno destro non è stato contaminato, è cancer free".

Ballando con le Stelle - Carolyn Smith : "Stefano Oradei? Milly Carlucci ha fatto il suo dovere - ha difeso il programma" : La ballerina di Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen, e l'ex calciatore italo-argentino Pablo Daniel Osvaldo, pochi giorni fa, sono usciti allo scoperto su Instagram e le manifestazioni di "solidarietà" al ballerino Stefano Oradei, ormai ex fidanzato della Kinnunen, che ebbe una crisi di gelosia durante l'ultima edizione del talent show di Rai 1, non sono tardate ad arrivare.In questi giorni, anche Milly Carlucci è stata bersagliata ...

Veera Kinnunen e Osvaldo - Carolyn Smith difende la ballerina : «Stefano Oradei è stato troppo impulsivo». Fan furiosi : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen insieme, su Instagram arriva il videomessaggio di Carolyn Smith: «Stefano Oradei è stato troppo impulsivo. Chi non ha mai sbagliato, scagli la prima pietra…». A pochi giorni dalla notizia della storia tra la ballerina svedese e l’ex calciatore, anche la coreografa di Ballando con le Stelle dice la sua, difenendo Veera e la decisione di Milly Carlucci di rimproverare in diretta Oradei. «Conosco Veera e ...

Carolyn Smith nella stanza della chemio : “Con il caldo i dolori aumentano e la trombosi non aiuta” : Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il cancro al seno e lo fa condividendo con i suoi followers l’andamento della malattia contro cui lotta da tempo. Nelle scorse ore ha pubblicato infatti un video che lei stessa ha girato all’interno dell’ospedale dove è in cura mostrando la stanza dove si sottopone alla chemioterapia. “Ieri l’ecografia nessun novità“, esordisce la giudice di Ballando con le Stelle ...

Polemiche su Ballando - Carolyn Smith difende Milly Carlucci dopo il caso Veera-Osvaldo : La giudice di Ballando interviene nel pieno della polemica dopo le foto del bacio tra Veera Kinnunen e Osvaldo e non le...