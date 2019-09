Capelli e trucco | il meglio dalle fashion week di New York e Londra

Fonte : vanityfair

(Di domenica 8 settembre 2019): ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: ildi New: il...

deliambro : RT @Domus13791900: Portami a ballare ,portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno dà fare più ,sciogliti i capelli il trucco e… - Domus13791900 : RT @Domus13791900: Portami a ballare ,portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno dà fare più ,sciogliti i capelli il trucco e… - testadiquasar : @MassimoAndretta @ladruncolozoppo Per me non c'è verso: non ci sono vestiti seri o eleganti, tacchi, trucco o tagli… -