Canottaggio – Europei U23 | l’ItalRemo chiude la rassegna continentale con quattro medaglie

Canottaggio - Europei Under 23 Ioannina 2019 : nove imbarcazioni azzurre alle finali di domani : Sono scattati a Ioannina , in Grecia, gli Europei Under 23 di Canottaggio : nella prima giornata, dedicata a batterie e recuperi, l’Italia piazza in finale nove dei sedici equipaggi in gara nelle acque elleniche, dei quali cinque attraverso i ripescaggi e quattro semplicemente con le test race. Oggi centrano la finale passando per i ripescaggi il quattro con maschile di Gennaro Zenna, Aniello Sabbatino, Giovanni Codato e Federico Dini, con ...

Canottaggio - Europei Under 23 Ioannina 2019 : sedici gli equipaggi italiani in gara in Grecia : Per la prima volta l’Italia prende parte agli Europei Under 23 di Canottaggio: la terza edizione della rassegna continentale di categoria si svolgerà a Ioannina, in Grecia, sabato 7 e domenica 8 settembre. Gli azzurrini prenderanno parte alla manifestazione schierando sedici equipaggi, dei quali sette pesi leggeri. Di seguito l’elenco completo degli azzurrini convocati per la rassegna continentale di categoria: UOMINI Under ...