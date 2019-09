Calcio | Qualificazione Europei 2020 | presentazione partite di oggi 8 settembre Anche

Calcio - Qualificazione Europei 2020 : presentazione partite di oggi (7 settembre). Grande battaglia nel girone della Francia : Sarà un sabato 7 settembre quanto mai caldo nelle qualificazioni ad Euro 2020. Saranno 7 le sfide in programma e alcune tra queste avranno un peso specifico notevole. Siamo sempre più nella fase decisiva di questo percorso e ogni punto vale doppio. L’Inghilterra, per esempio, scende in campo alle ore 18.00 per il suo terzo match del girone e ospita la Bulgaria in una sfida che deve assolutamente portare i tre punti alla formazione di ...

Calcio - Qualificazione Europei 2020 : presentazione partite di oggi. Germania-Olanda - match clou del gruppo C : Prosegue a gran velocità questa settimana dedicata alle qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Quest’oggi saranno ben nove le sfide di cui val la pena parlare, che promettono spettacolo e bel gioco. gruppo C Non ci sono dubbi che la sfida tra Germania e Olanda sia quella più affascinante dell’intero programma odierno, oltre che del raggruppamento C. Una partita dal sapore di rivincita per gli orange, sconfitti dai tedeschi ad ...

Calcio - Qualificazione Europei 2020 : presentazione partite di oggi (5 settembre). Impegni agevoli per Bosnia e Danimarca - Spagna in Romania per blindare il pass : Dopo tre mesi di pausa riparte il cammino verso gli Europei 2020 di Calcio maschile con la quinta giornata delle qualificazioni, in programma a partire da questa sera fino a sabato 7 settembre. oggi, a parte l’incontro dell’Italia, andranno in scena otto partite valevoli per i Gruppi D, F, G e J. Partiamo dalle altre due sfide del nostro raggruppamento (J), con la Finlandia attualmente seconda in classifica che ospita la Grecia in un ...

La Nazionale femminile di Calcio ha battuto la Georgia nel girone di qualificazione per gli Europei del 2021 : Questo pomeriggio la Nazionale italiana femminile di calcio ha battuto la Georgia 1 a 0 nella sua seconda partita per le qualificazioni al Campionato europeo di calcio che si terrà nel 2021. A segnare è stata Cristiana Girelli, dopo un rigore. La partita,

Calcio - Europa League 2019-2020 : Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 - pokerissimo dei granata. Qualificazione ipotecata : E’ un Torino forza cinque! I granata lanciano un segnale al Wolverhampton e prenotano un posto nel playoff per accedere alla fase a gironi di Europa League. Nell’andata del terzo turno preliminare la squadra di Walter Mazzarri domina contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, vincendo per 5-0 e mettendosi al sicuro in vista del ritorno tra una settimana a Minsk. Il Gallo Belotti si conferma in grande forma e dopo due minuti apre ...