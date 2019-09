Brindisi | minori arrestati per tentata rapina | coetanei li acclamano

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Federico Garau Scena surreale quella di fronte alla questura di, dove un gruppo composto da una ventina di adolescenti ha salutato con applausi ed ovazioni duee condotti in carcere per. Il sindaco: "Inaccettabile" Applausi e grida di approvazione all'uscita della questura per i due minorenni fermati venerdì pomeriggio dalle forze dell'ordine mentre cercavano di mettere a segno unain un supermercato di. Un fatto che ha dell'incredibile, e che ancora una volta porta alla luce quanto poco rispetto alcuni dei nostri giovani abbiano nei confronti dell'autorità. I baby ladri di 14 e 16 anni, uno di questi già con dei precedenti alle spalle, avevano ben organizzato il loro colpo. Dotati di passamontagna artigianali, ed armati di coltello e bastone telescopico, erano saliti a bordo di uno scooter Piaggio Medley per ...

brindisilibera : New post (Villa Castelli, 16enne si allontana da una comunità per minori del luogo, rintracciato il giorno dopo dai… -