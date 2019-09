Brexit | sondaggi favorevoli a Johnson che non rinuncia all’uscita entro ottobre

sicktrader66 : @alfonsoliguor11 @borghi_claudio @Frengopilu1 A mio parere ci andranno alle elezioni. Solo non devono essere un mod… - alfonsoliguor11 : @sicktrader66 @borghi_claudio @Frengopilu1 non contano i sondaggi, contano le elezioni elezioni alle quali labour… - FrancesconiElio : @Frengopilu1 @borghi_claudio @alfonsoliguor11 Agevolo sondaggi del 2016. Poi gli inglesi sono andati a votare. Ooop… -

(Di domenica 8 settembre 2019) Il primo ministro ha subito cocenti sconfitte in parlamento e perde pezzi ma guadagna consenso elettorale. Almeno secondo idi YouGov che danno vincenti i Conservatori con 14 punti di vantaggio sul Labour

Dalla Rete Google News

swissinfo.ch

Sondaggi positivi per Boris Johnson in vista delle possibili elezioni nel Regno Unito, nonostante lo scacco subito in Parlamento sulla legge ...