Box Office USA 8 settembre | 91 milioni per It – Capitolo 2

(Di domenica 8 settembre 2019) BoxUSA 8, It2 travolge tutti e vola in testa BoxUSA 8– ItSecondo fa il vuoto al boxamericano con 91di dollari negli USA, quindi miglior incasso per un film marchiato come R-rated quindi vietato a minori di 17 anni non accompagnati. Globalmente arrivano 185miglior esordio per una pellicola horror subito dopo il primodi It. Un gran successo per Warner Bros. Per come funziona il mercato cinematografico americano, la lunga durata del film, 2 ore e 49 minuti, è considerato un problema perchè essendo un horror il pubblico non va al mattino come per film come Avengers: Endgame, quindi devono concentrare le proiezioni nella sera ma questo significa anche uscire dalle sale all’1 di notte e meno proiezioni. Dietro il vuoto considerando che al secondo posto Attacco al potere 3 ha incassato solo ...

