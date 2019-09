BMW Serie 4 - Proseguono i test della Serie 4 Coupé - VIDEO

Auto al configuratore - BMW Serie 1 : come cambia dalla versione base a quella top : Il lancio della nuova BMW Serie 1 (F40) è previsto in Italia per fine settembre, ma dal sito della Casa è già possibile stilare alcuni preventivi virtuali attraverso il configuratore. Nei limiti delle opzioni disponibili a oggi, lo abbiamo esplorato per vedere come la due volumi bavarese varia dalla versione base all'allestimento top, per quel che offre di Serie. L'esempio è di una 118i, l'unica al momento selezionabile. Dei sei ...

BMW 330e - Al volante della Serie 3 ibrida plug-in : La versione ibrida plug-in non è certo una novità per la BMW Serie 3, visto che aveva debuttato nel 2015 sul modello precedente. La nuova, però, anche se ripropone lo stesso powertrain, ovvero il due litri turbobenzina a iniezione diretta da 184 cavalli e un elettrico che prende il posto del convertitore di coppia nel cambio automatico ZF a otto marce, beneficia di vari miglioramenti, a partire dalla batteria, che è passata da 7,6 a 12 kWh, ...

BMW Serie 5 - Nuovi collaudi per il restyling : La BMW sta collaudando la versione restyling della Serie 5, che potrebbe debuttare entro breve tempo per poi essere commercializzata nel 2020. Stretta tra la Serie 3 di nuova generazione la Serie 7 totalmente rimaneggiata, la berlina supera la boa di metà carriera con interventi al design del frontale e della coda per rimanere al passo con i tempi.Il frontale si aggiorna. L'aggiornamento riguarda anche la versione plug-in hybrid, come ...

BMW Serie 4 - Primi collaudi per la nuova generazione : La BMW sta sviluppando la futura generazione della Serie 4: dopo aver avvistato la variante Cabrio in differenti circostanze, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare per la prima volta due prototipi della coupé, caricati su una bisarca davanti al centro tecnico di Monco di Baviera. Il progetto, come dimostrano le massicce camuffature presenti sulla carrozzeria, si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo, ma lascia comunque spazio ...

Nuova BMW Serie 1 - la concorrenza si inchina - o deve affilare le armi [+ Galleria] : Basata sulla piattaforma UKL del MPV Active Tourer, della MINI e dei Crossover X1 e X2, questa terza generazione di Serie 1 è una vera e propria rivoluzione in casa BMW. Uno stile personalissimo, mostra una linea davvero bella, sportiva e al contempo elegante. Abbandona il 6 cilindri (tutti i suoi motori sono trasversali 3 e 4 cilindri) ma ne guadagna in leggerezza, senza perderne in prestazioni. Quanto al nuovo telaio, questo è ancora più ...

BMW Serie 3 Touring - Al volante della nuova 330d xDrive : Dici BMW Serie 3 e pensi quasi automaticamente alla Touring: nel nostro Paese tre quarti delle vendite della media di Monaco sono infatti in versione station wagon. E anche se non è sempre stato così, tanto che la giardinetta è nata nel 1987, dodici anni dopo il lancio del modello, ormai basta guardarsi in giro per capire che in Italia la berlina tre volumi è tuttaltro che popolare. E non solo da noi, si direbbe, visto che in totale sono ...

BMW Serie 2 - La Gran Coupé quasi pronta al debutto : La BMW è pronta a presentare la Serie 2 Gran Coupé e, come ormai tradizione, ne ha anticipato forme e contenuti con foto ufficiali di un prototipo ancora camuffato. Dopo la presentazione della Serie 1 a trazione anteriore era logico immaginare una evoluzione analoga per la Serie 2, ma la Casa tedesca ha scelto di presentare per prima la variante inedita di carrozzeria: la Gran Coupé, ispirata alla sorelle maggiori Serie 4 e Serie 8. La ...

BMW Serie 2 - Proseguono i collaudi della Gran Coupé : La BMW prosegue il minuzioso lavoro di sviluppo dedicato alla Serie 2 Gran Coupé, immortalata durante una nuova sessione di messa a punto su strada. Il suo debutto in società si avvicina sempre più, tant'è che la Casa ha diffuso un teaser via Facebook. Stile personale. Le originali pellicole adesive per camuffare le linee della vettura, presenti su tutta la carrozzeria, non impediscono una Serie di considerazioni sul design. La linea ...