Bimba nasce morta | indagati tre medici

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Giorgia Baroncini È accaduto a Nuoro. La donna aveva avvertito dei dolori, ma il'avevano rassicurata. L'ipotesi di reato è interruzione colposa di gravidanza Si era recata più volte al reparto di Ginecologia e Ostetricia a causa dei forti dolori. Ma il'avevano sempre rimandata a casa. "Non è ancora ora per il parto", le avevano detto i dottori che non hanno mai riscontrato anomalie. Poi il dramma. Il 31 agosto scorso, la donna è tornata all'ospedale San Francesco a Nuoro. Sottoposta a tracciato, è emerso che nel suo grembo non c'era più vita. Il cuore della piccola non batteva più e così ihanno operato d'urgenza la donna. Per la piccola non c'è stato niente da fare. Subito è scattata la denuncia. Come spiega l'Unione Sarda, il pm ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro deglitreche hanno visitato la donna sia nel giorno del ...

