Bellezza senza ritocco | le star «unedited» e «body positive» come Demi Lovato

Fonte : vanityfair

(Di domenica 8 settembre 2019) A lezione dipositivity, le»A lezione dipositivity, le»A lezione dipositivity, le»A lezione dipositivity, le»A lezione dipositivity, le»A lezione dipositivity, le»A lezione dipositivity, le»A lezione dipositivity, le»A lezione dipositivity, le»Ha avuto coraggio– non c’è dubbio – a poe su Instagram di recente una foto in costume due pezzi nella quale la cellulite su gambe e glutei è evidente e non camuffata (sempre accade) da filtri e ombre strategici. Poi, però, siamo sicuri che la cantante e attrice, ex stellina Disney con passato di disturbi alimentari e dipendenze varie, si sarà sentita liberata di un peso, felice di essersi mostrata al naturale. La migliore ...

ElisaDospina : Siamo un popolo disorientato senza una rotta. Ci sentiamo potenti dietro uno schermo definendo una donna “scrofa, p… - infoitcultura : Irina Shayk bellezza senza fine: lo scatto in intimo mette in risalto le sue forme esplosive [FOTO] - ile105 : Che bellezza. E bravo #LucaMarinelli che si espone per chi non può farlo, con grazia e pacatezza, e senza frizzi e… -