Beach volley | World Tour Finals 2019 Roma Il ritorno dei campioni

Rome Beach volley Finals : medaglia d’oro per Ludwig-Kozuch e Stoyanovskiy-Krasilinkov : Si concludono le Rome Beach Finals: la Germania trionfa nella finale femminile, la Russia si aggiudica il torneo maschile Trionfo della Germania nel femminile e della Russia nel maschile alle Rome Beach Finals. Laura Ludwig e Margarita Kozuch partivano dalla posizione numero 20 del ranking olimpico e dopo aver giocato un torneo impeccabile, si sono imposte anche sulle brasiliane Agatha-Duda 2-0 (21-19, 21-17) nell’atto conclusivo giocato ...

Beach volley - Finali World Tour 2019 : Krasinilnikov/Stoyanovskiy e Ludwig/Kozuch fanno festa a Roma : A Roma si sono concluse le Finali del World Tour 2019 di Beach volley. Al maschile hanno vinto i russi Krasilnikov/Stoyanovskiy, i Campioni del Mondo sono riusciti a sconfiggere i tedeschi Thole/Wickler per 2-0 (21-16; 21-16) nell’atto conclusivo andato in scena al Foro Italico della Capitale. Nel primo set Thole e Wickler cercano di reggere l’onda d’urto degli iridati fino al pari a quota 11 poi Krasilnikov e Stoyanovskiy ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Ancora ko Mol/Sorum : finale mondiale bis tra gli uomini. Risorge Ludwig (e sfida Agatha/Duda) tra le donne : Da Amburgo a Roma la strada è breve, almeno in campo maschile. Stessa finale mondiale al Foro Italico e stesso sgomento nel non vedere nell’atto conclusivo i grandi protagonisti della stagione, i norvegesi Mol/Sorum che, dopo 31 successi consecutivi, otto tornei vinti più un titolo europeo, si fermano davanti alla rimonta dei campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskiy e Ancora una volta dimostrano di non essere invincibili, anzi di essere ...

Rome Beach volley Finals - Menegatti-Orsi Toth fuori agli ottavi di finale : le sensazioni delle azzurre : Le due azzurre non sono scese in campo con lo stesso smalto che le aveva contraddistinte nelle due uscite precedenti Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth alle Rome Beach Volley Finals. Dopo aver superato le statunitensi Sweat-Walsh Jennings 2-0 (21-19, 21-10) nel primo turno, Marta e Viki non sono riuscite a bissare il successo contro Agatha-Duda, uscendo sconfitte 2-0 (21-16, 21-13) da quella che ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. L’Italia si ferma agli ottavi. Azzurri tutti fuori : L’ItalBeach saluta il Foro Italico ed esce di scena. Le ultime due coppie italiane vengono eliminate dalle Finali del World Tour di Roma agli ottavi di finale. Menegatti/Orsi Toth alzano bandiera bianca di fronte alle brasiliane Agatha/Duda che trovano la serata di grazia e non concedono nulla alle italiane che, per provare a ribaltare il pronostico, avrebbero avuto bisogno dell’aiuto delle carioca. Aiuto che non è arrivato: pochissimi errori ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Lupo/Nicolai non sono profeti in patria. Menegatti/Orsi Toth e Rossi/Carambula trionfi a stelle e strisce : sono agli ottavi! : Due coppia azzurre negli ottavi di finale delle World Tour Finals ma non c’è la più attesa. Il Romano Daniele Lupo e l’abruzzese Paolo Nicolai, i vice campioni olimpici non riescono ad andare oltre i sedicesimi di finale nel primo torneo italiano da quando hanno conquistato l’argento a Rio. Una delusione forte per la coppia numero uno azzurra che è letteralmente crollata sotto i colpi dei vice campioni europei, i russi Semenov/Leshukov ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Avanti Menegatti/Orsi Toth. Zuccarelli/Traballi e Scampoli/Puccinelli 25me : Tutto come da pronostico nella mattinata della seconda giornata di sfide del tabellone principale delle World Tour Finals di Roma che vedevano tre coppie italiane in campo. Menegatti/Orsi Toth avanzano ai sedicesimi conquistando senza troppe difficoltà il sesto successo consecutivo contro le russe Ukolova/Birlova battute con un secco 2-0 (21-16, 21-17). Si preannuncia un sorteggio complicato per le italiane fin dai sedicesimi di finale che ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019 : Azzurri - niente ottavi (per ora). Sfortuna e qualche errore di troppo fermano le coppie italiane : Non si chiude bene la prima giornata di gare delle World Tour Finals per l’ItalBeach che oggi dovrà affrontare tutte sfide decisive per restare nel torneo del Foro Italico. Quella vista ieri sera non è stata certo la miglior versione di Lupo/Nicolai che sono usciti sconfitti 2-1 dagli statunitensi Crabb/Gibb nella finale del girone e dunque saranno costretti a passare dai sedicesimi di finale oggi. La coppia azzurra si è fatta rimontare e ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Italia-Resto del Mondo 2-4. Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai : che bella partenza! : Due vittorie e quattro sconfitte: è questo il bilancio, tutto sommato preventivato, per l’ItalBeach nelle sfide di semifinali dei gironi nel main draw delle World Tour Finals al Foro Italico di Roma. In campo maschile arrivano i due successi azzurri. Lupo/Nicolai faticano forse più del previsto ma stavolta riescono ad avere la meglio sui messicani Virgen/Ontiveros che seppero batterli al debutto alle Olimpiadi di Rio poi trionfali per la coppia ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 Roma. Azzurri contro i campioni del mondo : è duro il cammino degli italiani nel main draw del Foro Italico : Le due coppie iridate e una vice campione del mondo sulla strada degli Azzurri che si presentano con sei binomi nel tabellone principale delle World Tour Finals di Roma. Dopo la giornata di ieri che ha visto tutte le coppie azzurre eliminate al primo turno delle qualificazioni da oggi si gioca per il tabellone principale e il programma è nutritissimo per gli Azzurri. In programma ci sono le semifinali dei gironi e alle 10 scatta l’avventura ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 Roma. Azzurri tutti fuori a testa alta nelle qualificazioni. Barboni out - c’è Scampoli con Puccinelli : Niente da fare per le sei coppie italiane inserite nelle qualificazioni delle World Tour Finals di Roma. tutti i binomi Azzurri sono usciti al primo turno del tabellone a eliminazione diretta che qualifica per il main draw otto coppie maschili e altrettante femminili. Saranno dunque sei i binomi italiani presenti nel tabellone principale con la novità di Scampoli in coppia con Puccinelli al posto di Arianna Barboni che si è procurata un ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Sei coppie azzurre a caccia del main draw : Sono ben sei le coppie italiane che domani saranno al via delle qualificazioni delle World Tour Finals del Foro Italico a Roma nella prima delle cinque giornate dedicate al “Mondiale di settembre”. Quattro i binomi azzurri al via delle qualificazioni maschili: dal campionato italiano arrivano Manni e Bonifazi, cinque podi conquistati sulle sette tappe disputate. La coppia Romana, seconda lo scorso week end a Catania, affronterà alle 13.50 i ...