Basket | Mondiali 2019 | arrivano le grandi partite! Argentina-Polonia | ma soprattutto

LIVE Italia-Porto Rico Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono salutare con una vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Porto Rico ai raggi X – I risultati di ieri (7 Settembre) – La cronaca di Italia-Spagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Porto Rico, ultima sfida del Mondiale di basket per gli azzurri. Si chiude la rassegna iridata per la squadra di coach Meo Sacchetti, che cerca una vittoria per salutare al meglio la competizione. La sconfitta con la Spagna, che ha ...

Basket - Mondiali 2019 oggi in tv : orari e programma di tutte le partite. Il calendario completo (8 settembre) : oggi (8 settembre) si giocheranno 8 otto partite, quattro di seconda fase e altrettante del tabellone dalla 17esima alla 32esima posizione. Giocheranno le squadre appartenenti ai gruppi I e J per il tabellone principale, M ed N nella sfida alla 17esima piazza. I palazzetti che ospiteranno le sfide saranno Foshan, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Nella prima mattinata italiana andranno in scena tutti match tra squadre che ormai non hanno più nulla da ...

Mondiali Basket 2019 – Gli azzurri salutano la Cina con un’ultima sfida : domani la partita col Portorico : Nazionale A: FIBA World Cup 2019, domani epilogo contro il Portorico (10.30 italiane, diretta Sky Sport). azzurri già eliminati Il day after della sconfitta contro la Spagna, che di fatto ha eliminato l’Italia dalla corsa ai quarti di finale della FIBA World Cup 2019, è già vigilia. Gli azzurri, domani ore 10.30 italiane in diretta su Sky Sport Uno e Arena, chiuderanno la rassegna iridata sfidando il Portorico, formazione anch’essa già ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (7 settembre). Buona versione degli USA! Ancora bene l’Australia - Francia avanti con svista arbitrale : Nell’ottava giornata del Mondiale di Basket 2019 sono andati in scena otto partite, quattro di seconda fase e altrettante del tabellone dalla 17esima alla 32esima posizione. Sono stati emessi verdetti importanti visto che altre tre formazioni hanno staccato il pass per i quarti di finale, ovvero Francia, Australia e Stati Uniti. Salutano, invece, la competizione Lituania, su tutte le furie per una svista arbitrale, e Repubblica Dominicana. ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 7 settembre. La Repubblica Ceca domina il Brasile - l’Australia batte la Repubblica Dominicana - la Francia elimina la Lituania - bene gli Usa con la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-Grecia 16.16 Si chiude qui la nostra DIRETTA dell’ottava giornata dei Mondiali cinesi, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.12 STATI UNITI-Grecia 69-53: missione compiuta per gli Usa che vanno al primo posto in un girone in cui è ancora tutto da giocare battendo gli ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 7 settembre. La Repubblica Ceca domina il Brasile - l’Australia batte la Repubblica Dominicana - la Francia elimina la Lituania - Stati Uniti avanti con la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Stati Uniti-Grecia 16.03 Francia-Lituania 78-75: per i transalpini 24 punti di Fournier con 10 su 22 dal campo e 21 di De Colo, per i lituani 18 punti e 8 rimbalzi di Valanciunas. 16.00 Francia-Lituania 78-75: è finita, la Francia si qualifica eliminando la Lituania! 15.58 Francia-Lituania 78-75: a 15 secondi dalla fine va a segno Nando De ...

Mondiali Basket 2019 – Belinelli - la grinta che nasce dalla delusione : “con gli altri big abbiamo deciso : non è finita qui!” : Parole di grande delusione quelle di Marco Belinelli dopo la sconfitta con la Spagna: la guardia dell’Italia però guarda subito ai prossimi impegni della Nazionale Tanta delusione dopo la sconfitta arrivata con la Spagna nel pomeriggio di ieri. L’Italia lascia il Mondiale cinese con l’amaro in bocca e la sensazione che quel 67-60 subito dalla Spagna sia un’occasione persa, visto il livello della Spagna, apparso ben ...

LIVE Stati Uniti-Grecia Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 38-25 - la difesa USA fa soffrire tremendamente gli ellenici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Stati UNITI: Brown, Turner 8; GRECIA: G. Antetokounmpo 9 Non arriva il canestro da otto metri di Papapetrou, finisce la prima metà di gara con gli Stati Uniti avanti di 13 punti Cerca di penetrare Sloukas, fallo subito senza liberi con 4 decimi rimanenti Due falli spesi dagli USA che ne avevano tre prima del bonus, time out chiamato da Skourtopoulos per provare a progettare ...

LIVE Stati Uniti-Grecia Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29-20 - Team USA prova la fuga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-25 Accende il motore Harris, tripla per lui e nuovo +9 USA! Nick Calathes riesce a far commettere il primo fallo di squadra del quarto agli USA con 2’48” all’intervallo, il colpevole è Middleton 31-25 Si riaccende Giannis Antetokounmpo! Gran canestro mandando a sedere Turner ed elevandosi dalla media 31-23 Gran canestro di Turner in avvicinamento con mezza difesa greca ...

LIVE Stati Uniti-Grecia Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 19-17 - reazione di Team USA - ma il finale di primo quarto è ellenico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17 1/2 Brown Subisce fallo nella prima azione del secondo quarto Jaylen Brown, in lotta a rimbalzo con Sloukas che gli regala due liberi TOP SCORER – Stati UNITI: Brown, Mitchell, Walker 5; GRECIA: G. Antetokounmpo, Papapetrou 7 19-17 Che contropiede quello lanciato da Larentzakis da parte a parte del campo per la schiacciata di Papapetrou! Ed è con lo spettacolo che si chiude il ...