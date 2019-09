Basket | Italia-Porto Rico Mondiali 2019 | a che ora inizia e su che canale vederla in tv e

LIVE Italia-Porto Rico Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono salutare con una vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Porto Rico ai raggi X – I risultati di ieri (7 Settembre) – La cronaca di Italia-Spagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Porto Rico, ultima sfida del Mondiale di basket per gli azzurri. Si chiude la rassegna iridata per la squadra di coach Meo Sacchetti, che cerca una vittoria per salutare al meglio la competizione. La sconfitta con la Spagna, che ha ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia vuole chiudere con una vittoria contro Porto Rico : chiudere il Mondiale al meglio, vincendo con Porto Rico e rispettando la maglia azzurra. Questo è l’obiettivo dell’Italia, in quella che è l’ultima sfida della rassegna iridata cinese per la squadra di Meo Sacchetti. La sconfitta con la Spagna, che ha sancito l’eliminazione di Datome e compagni, brucia ancora tantissimo nell’animo degli azzurri, ma domani contro i Portoricani deve arrivare una vittoria di voglia e ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Porto Rico. Orario - tv - streaming e programma : Sulla carta non conta nulla, ma l’Italia ha comunque voglio di vincere per chiudere nel migliore dei modi la sua rassegna iridata 2019. Italia e Porto Rico si sfideranno domenica alle 10.30 a Wuhan, in palio c’è poco o nulla, ma bisogna comunque onorare la competizione. Le due formazioni sono già aritmeticamente eliminate, dopo le rispettive sconfitte con Spagna e Serbia. Tutto farebbe pensare ad un match decisamente alla portata dei ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia aggrappata ai soliti noti e panchina non all’altezza. Specchio di una Serie A invasa da stranieri : L’epilogo deludente della partita contro la Spagna, che ha escluso gli azzurri dai Mondiali 2019 di Basket, porta in dote numerose riflessioni. La sensazione è che questa generazione, seppur priva di qualche elemento come Niccolò Mell e Andrea Bargnani, abbia fallito ancora una volta. Sicuramente i vari Marco Belinelli, Danilo Gallinari e capitan Gigi Datome rimarranno nella mente degli appassionati, ma, con i numerosi fallimenti in ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - un torneo come da copione. Cosa è mancato per approdare ai quarti di finale : E’ finita con tanti rimpianti, perchè, come detto anche da alcuni giocatori, l’opportunità era grande e l’occasione di battere la Spagna c’era. L’Italia è eliminata dal Mondiale di Basket e fatali sono state le sconfitte con la Serbia nella prima fase e soprattutto quella di oggi contro gli spagnoli. Due ko contro squadre più esperte e forti di noi, anche se c’è la sensazione che soprattutto con la formazione ...

Mondiali di Basket - Italia piegata dalla Spagna : va k.o. 67-60 e dice addio al sogno dei quarti : La partenza lanciata e il finale in apnea: il copione più prevedibile di Italia-Spagna è quello andato in scena a Whuan, purtroppo per gli Azzurri. La Nazionale di Meo Sacchetti viene piegata dalle Furie Rosse per 67-60 e dice addio alla possibilità di qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale con una partita di anticipo. Nonostante sia riuscita a imbrigliare gli uomini di Sergio Scariolo per 36 minuti e aver dato la sensazione, un attimo ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Spagna 60-67 - gli azzurri si spengono sul più bello e vengono eliminati : Il Mondiale dell’Italia è finito. Gli azzurri sono stati sconfitti per 67-60 dalla Spagna e vengono dunque eliminati dalla corsa ai quarti di finale. Una partita che si è decisa nel finale, con la squadra di Sacchetti che è mancata proprio negli ultimi minuti, quelli dove Gasol e compagni hanno costruito il loro successo. Domenica si giocherà ancora con Porto Rico, ma è un match che non vale più niente. Non è bastato un Danilo Gallinari da ...

