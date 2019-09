Basket in carrozzina | Europei 2019 | Gran Bretagna campione continentale | battuta in

Basket in carrozzina - Europei 2019 : Italia battuta dalla Turchia 63-58 ed eliminata dalla competizione continentale : La nazionale Italiana di Basket in carrozzina saluta gli Europei 2019 agli ottavi di finale. Fatale la sconfitta contro la Turchia per 63-58, in un match andato in scena questo pomeriggio. Inutili le 20 marcature di Stupenengo, poiché dall’altra parte pesano i 18 punti di Efeturk e 17 di Toprak. Una sconfitta che brucia parecchio nel cuore degli azzurri che se la sono giocata alla pari almeno per 35′ salvo poi dover cedere nel finale ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : Italia vincente sulla Svizzera - venerdì i quarti di finale : Si conclude con la terza vittoria in cinque incontri il cammino dell’Italia nella fase a gironi degli Europei di Basket in carrozzina 2019. Gli azzurri hanno superato la Svizzera con il punteggio di 53-44, apprestandosi ad affrontare ai quarti di finale una tra Spagna e Turchia, che devono ancora completare il loro scontro diretto. In una partita contrassegnata dalla gran fatica a realizzare da entrambe le parti, la nostra Nazionale trova ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : seconda sconfitta per l’Italia. Gli azzurri si arrendono alla Germania : seconda sconfitta per l’Italia agli Europei di Basket in carrozzina. Gli azzurri sono stati battuti dalla Germania per 81-72 al termine di una partita che ha sempre visto la nostra Nazionale inseguire quella tedesca. La Germania ha allungato in maniera decisiva nel secondo tempo grazie soprattutto ai 29 punti Halouski e ai 20 di Passiwan, mentre non sono bastati all’Italia i 20 punti di Giulio Maria Papi e i 16 di Sabri Bedzeti. La ...

