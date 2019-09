Barcellona | il Mundo Deportivo | “Messi per sempre” | pronto contratto a vita

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Da un po’ di giorni sono continue le indiscrezioni riguardanti illegato a Lionel Messi. A tal proposito, un indizio speciale arriva oggi dal ‘’, che titola: “Messi per sempre”. Secondo il noto quotidiano, infatti, i blaugrana vorrebbero far firmare all’attaccante argentino un accordo ‘a’. Ilè sicuro di quelle che sono le volontà della Pulce e per questo non ci sarebbe fretta di iniziare le negoziazioni. Ma Jorge Messi, padre e procuratore di Leo, e il presidente dei catalani Bartomeu, sarebbero in contatto costante.L'articolo, il: “Messi per sempre”,CalcioWeb.

