Banche | in dieci anni tagliate 11 500 filiali Ma JP Morgan le apre

Banche centrali - in dieci anni un bazooka da 15mila miliardi : In dieci anni di politiche monetarie straordinarie i bilanci delle Banche centrali del G4 (Usa, Eurozona, Regno Unito e Giappone) sono balzati del 1.400%, raggiungendo un controvalore aggregato di 15mila miliardi di dollari. Se poi inseriamo nel calcolo la Bank of?China arriviamo alla soglia dei 20mila miliardi di dollari.

Banche - piazzetta Cuccia : “In Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni : calo del 18 - 9% contro media Ue del 17%” : In Italia i dipendenti bancari sono 64mila in meno rispetto a dieci anni fa: tra il 2008 e il 2018 sono diminuiti del 18,9%, contro una media europea del 17%. Lo calcola l’Area Studi di Mediobanca nel suo studio sulle Banche internazionali. Tra i grandi istituti Italiani spicca Unicredit, che ha quasi dimezzato i suoi dipendenti, passati dai 176mila circa del 2008 ai 96.348 di fine 2018. Una diminuzione non a perimetro omogeneo ma a ...

Banche : in Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni - sopra media Ue (2) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda il costo del lavoro, la situazione dell’Italia è buona e migliore di quella di altre Banche in Europa. Nel 2018, il cost/income è al 63,6% nei primi due istituti Italiani, mentre è all’87,3% nei primi tre istituti tedeschi. Anche quello dei primi due istituti svizzeri è alto, al 77,7%. E, riferisce R&S Mediobanca, questi livelli sono alti per l’elevato costo del lavoro ...