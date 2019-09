Atletica – Europa-USA | a Minsk sei azzurri in gara | c’è anche Tortu

Atletica - Europa-USA : Filippo Tortu e Davide Re guidano il contingente italiano a Minsk : C’è grande attesa e curiosità intorno al match di Atletica leggera tra Europa e Stati Uniti che si terrà lunedì 9 settembre e martedì 10 settembre a Minsk (Bielorussia). Scenderanno in pista alcuni tra gli atleti più forti del pianeta. Saranno sei gli italiani in gara: Filippo Tortu, Davide Re, Fausto Desalu, Yeman Crippa, Luminosa Bogliolo e Ayomide Folorunso. I primi azzurri a scendere in pista saranno Tortu e Re, impegnati nel Day 1. ...

Atletica – A Minsk la sfida Europa-Usa : Tortu in gara nei 100 metri : Atletica, il match Europa-Usa: tutte le sfide di Minsk, Tortu nei 100 metri Europa vs USA. È l’ultimo appuntamento nell’agenda estiva dell’Atletica mondiale prima della splendida introduzione dell’autunno, sotto il cielo di Doha, nel primo campionato del mondo più ottobrino che settembrino. The Match, mai brand fu più adeguato, scava tra i ricordi di un’Atletica che rappresentò, negli anni ’60 e ...

Atletica - niente match tra Europa e USA per Jacobs e Zoghlami : i due azzurri costretti al forfait : I due atleti italiani non hanno recuperato dai propri infortuni, per questo motivo salteranno il match di Minsk tra Europa e USA Due defezioni nel gruppo azzurro che parteciperà al match Europa-Usa di Minsk (Bielorussa) in programma lunedì 9 e martedì 10 settembre. In via precauzionale, nei 100 metri non gareggerà Marcell Jacobs: lo sprinter delle Fiamme Oro non ha ancora risolto del tutto il problema muscolare all’adduttore che lo ...

Atletica - campanello d’allarme per Marcell Jacobs : in dubbio la partecipazione ad Europa-USA : Brutte notizie per l’Atletica italiana a causa dell’infortunio di Marcell Jacobs, che non ha corso a Bellinzona, dove era atteso, e non riesce a recuperare dall’infortunio patito agli Europei a squadre, dove era giunto secondo sui 100 metri ma poi non aveva preso parte alla staffetta 4×100. I primi accertamenti diagnostici immediatamente successivi avevano evidenziato un affaticamento all’adduttore lungo destro, con ...

Atletica - le staffette dell’Italia in raduno prima dei Mondiali : gli azzurri convocati. Assenti Tortu - Jacobs e Re impegnati in Europa-USA : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha indetto un raduno di preparazione ai Mondiali 2019 che si disputeranno a Doha (Qatar) tra un mese. All’Acqua Acetosa di Roma saranno coinvolte le staffette 4×100 femminile e le due 4×400 dal 6 al 12 settembre. Al raduno parteciperanno 18 atleti ma non saranno presenti Davide Re e Ayomide Folorunso impegnati a Minsk nel match Europa-USA del 9-10 ...

Atletica : otto italiani convocati nella sfida di Minsk tra Europa e USA. Ci sono Tortu e Jacobs : Una sfida davvero interessante, alla vigilia dei Mondiali: il 9 e 10 settembre in programma a Minsk (Bielorussia) il match di Atletica leggera tra Europa e Stati Uniti, con ben otto italiani protagonisti. A rappresentare il Bel Paese ci saranno: Marcell Jacobs e Filippo Tortu nei 100 metri, Eseosa Desalu nei 200, Davide Re nei 400, Luminosa Bogliolo (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Yeman Crippa (3000) e Osama Zoghlami (3000 siepi). Ovviamente ...

Atletica - otto italiani convocati per la sfida tra Europa e Stati Uniti in programma a Minsk : presenti Tortu e Jacobs : In vista della sfida in programma il 9-10 settembre, il Team Europa ha convocato otto atleti italiani tra cui Tortu e Jacobs Sono ben otto (sei uomini e due donne) gli azzurri chiamati a vestire la maglia dell’Europa nel match con gli Stati Uniti in programma a Minsk (Bielorussia) il 9 e 10 settembre. I criteri di selezione, noti da tempo (priorità ai vincitori della finale Super League dell’Europeo a squadre di Bydgoszcz, e ai primi tre ...

Atletica - Coppa Europa 2019 - il bilancio del dt Antonio La Torre : “Risultato frutto del lavoro di squadra. Sono emersi nuovi leader” : Negli Europei a squadre 2019 di Atletica leggera l’Italia ha ottenuto il miglior piazzamento di sempre. Un quarto posto storico, ma che lascia anche un po’ l’amaro in bocca, visto che il podio è sfumato per solo mezzo punto, quello che ci ha sperato dalla Francia. All’indomani della rassegna continentale la Nazionale Italiana può essere comunque sicuramente soddisfatta per i risultati ottenuti. A tracciare un bilancio sulle prestazioni degli ...

Atletica - Coppa Europa 2019. Un quarto posto di qualità che fa bene a tutto il movimento azzurro. La strada è quella giusta : Bello, come era difficile pronosticare ed immaginare.Il quarto posto dell’Italia nel Campionato Europeo per Nazionali rilancia l’Italia dell’Atletica su nuove dimensioni, sconosciute nelle ultime stagioni. È vero, all’appello mancavano i grandi nomi della Gran Bretagna ma anche in casa azzurra c’erano assenze pesanti come quelle di Gianmarco Tamberi e Federico Tortu che avrebbero portare altri punti pesanti alla causa azzurra. Non ci si deve ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : LE PAGELLE. Davide Re e Yeman Crippa i fari azzurri. Luminosa Bogliolo : vittoria da big : L’Italia ha chiuso al quarto posto la Coppa Europa 2019 sfiorando un podio storico per solo mezzo punto. Gli azzurri sono andati oltre ogni più rosea aspettativa, seppure con qualche immancabile controprestazione. Ecco tutti i voti ai componenti della squadra italiana con tante belle prestazioni da sottolineare. DAISY OSAKUE 5: prova nettamente al di sotto delle sue potenzialità. Si era già visto che non era al massimo della condizione ai ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Italia a mezzo punto dal podio! Azzurri gladiatori - trionfo della Polonia : L’Italia ha sfiorato un clamoroso podio nella Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, il ribattezzato Campionato Europeo a squadre è stato il palcoscenico di una Nazionale incredibile che ha accarezzato il sogno del terzo posto: tra gli Azzurri e la gloria del podio c’è soltanto mezzo punto, quello che separa la nostra compagine dalla Francia (316,50 a 316). Tanti applausi per la formazione guidata dal CT Antonio La Torre che ha ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Alessia Trost vola a 1.94 e firma il primato stagionale : Alessia Trost ritrovata nella gara di salto in alto di Coppa Europa 2019. L’azzurra dopo un inizio di anno abbastanza difficile è volata a 1.94, firmando il primato stagionale. L’atleta delle Fiamme Gialle, nonostante un primato di 2 metri, quest’anno non era andata oltre 1.91 ottenuto agli FBK Games di Hengelo (Paesi Bassi). Il risultato ottenuto nella manifestazione continentale, le è valso il terzo posto nella classifica ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - Italia terza dopo 33 eventi. Bogliolo da favola : vince i 100 ostacoli! Bravi Desalu - secondo e Trost - terza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18: Inizia male Vicenzino che con 5.87è decima nel lungo dopo la prima rotazione di salti 17.17: Ci sono quattro atlete davanti nei 5000, poi staccate altre quattro atlete tra cui Tommasi che lotterà per il quinto posto 17.16: Nullo anche l’ultimo lancio di Rosa che, con gli inserimenti di Guba e Cerwenkova, scende all’ottavo posto 17.09: Iniziato anche il lungo femminile con ...