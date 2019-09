Amici | vi ricordate il vincitore Gerardo Pulli? Scomparso e clamoroso | ecco la sua

Amici - vi ricordate di Debora Manenti? Una clamorosa rivincita : rifiutata nel 2017 - oggi... : Clamoroso al Festival di Castrocaro: ad imporsi infatti è stata Debora Manenti, la quale si è aggiudicata anche il premio Sia per la performance di Look at me Now, il brano con cui si è imposta. Artista di Cazzago San Martino, la Manenti si prende una roboante rivincita: non tanto tempo fa, infatti,