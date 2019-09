Allerta Meteo | forte ondata di maltempo al Nord | neve a 1700 1800 metri sulle Alpi MAPPE

Allerta Meteo Veneto - criticità gialla e arancione fino a lunedì : Una fase di maltempo sta per interessare il Veneto. Alla luce delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso contenente l‘Allerta gialla su tutto il territorio, che sale ad Allerta arancione sul bacino idrografico Brenta Bacchiglione, valevole dalla mezzanotte di oggi alle 10.00 di lunedì 9 settembre. In particolare domenica 8 il tempo sarà instabile/perturbato, con ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - ancora temporali al Centro-Nord : criticità gialla su 7 regioni - arancione in Veneto [MAPPE e DETTAGLI] : Un’ampia area depressionaria, proveniente dal nord Europa, associata ad aria fredda in quota, porterà nelle prossime ore un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali del nostro Paese, con piogge e temporali di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora forti piogge - dal pomeriggio rovesci e temporali : Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha provocato gravi danni, in Piemonte è di nuovo tempo di Allerta. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nel pomeriggio la discesa di una seccatura atlantica dalla Germania determinerà instabilità, con nuovi rovesci e temporali sui rilievi. Fenomeni in intensificazione ed estensione dalle prime ore di domani, domenica 8 settembre, con ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : maltempo in arrivo - criticità idrogeologica da domani mattina : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido dalle 8 di domani mattina e fino alle 8 di lunedì. Nella giornata di domani un fronte interesserà il Triveneto richiamando correnti umide meridionali sulla regione: al mattino saranno probabili piogge sparse in genere deboli o moderate. Nelle ore successive, e specie dal pomeriggio e in serata, le ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo domani sul nord della regione : La Sala operativa della Protezione civile della regione Toscana ha emesso un codice giallo per la giornata di domani: il transito di un nucleo di aria fredda in quota determinerà condizioni di instabilità che provocheranno un peggioramento della situazione Meteo, che interesserà le zone settentrionali della regione. Potranno verificarsi rovesci e temporali, anche forti, che potranno avere maggiore frequenza e intensità nelle zone di nord-ovest, ...

Allerta Meteo Liguria : nuova perturbazione - criticità sul Levante : Dopo il passaggio instabile tra giovedì e venerdì, seguito da una breve pausa, la Liguria sta per essere raggiunta dalla seconda perturbazione di questo settembre. Tra il pomeriggio e la serata di oggi torneranno, dunque, piogge, rovesci, temporali e anche vento forte che interesseranno gran parte della regione, salvo l’estremo Ponente. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali, emanata da Arpal con ...

Allerta Meteo Toscana : prorogato a domani il codice giallo per temporali : Estesa fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7, l’Allerta Meteo codice giallo emessa ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa della Toscana e l’Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell’Albegna. Oggi possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità sulle zone più occidentali della regione, con ...

Allerta Meteo : il maltempo torna ad accanirsi sull’Italia - possibili fenomeni violenti e insistenti [MAPPE e DETTAGLI] : maltempo senza sosta sulle regioni settentrionali. Altro affondo perturbato nordatlantico e nuova bassa pressione sul medio-alto Adriatico e Nordest. Attenzione, perché i nuclei di vorticità in arrivo saranno ancora una volta significativi in un contesto di geo-potenziali sempre più compromesso, fino a 5600 gpdam sulle regioni alpine. Attacco nordatlantico dal sapore prettamente autunnale per diverse aree del Nord. I primi fronti perturbati ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per forti temporali fino a domani : La parte meridionale di una vasta depressione presente sull’Europa settentrionale isola un vortice ciclonico sul mar Ligure e determina una fase di instabilità sul Veneto tra oggi e domani con varie precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. fino alle prime ore di sabato saranno probabili temporali localmente intensi sulla pianura centro meridionale, con accumuli localmente anche abbondanti su Rodigino e zone limitrofe ...

Allerta Meteo : “venerdì nero” al Nord - forte maltempo e fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Un “venerdì nero” per le regioni settentrionali con forte maltempo e possibili fasi di criticità su molte aree. Avevamo annunciato già da giorni che, per la data odierna, avrebbe fatto ingresso sul Mediterraneo settentrionale un insidioso vortice instabile in seno una saccatura Nordatlantica decisamente tagliente. La tendenza evolutiva sta trovando piena conferma nell’esecuzione di fatto della manovra barica in azione in queste ...

Meteo - in arrivo choc termico e temporali. Allerta della Protezione Civile : Temperature giù. In arrivo il primo di tre cicloni. Dopo le ultime fasi di maltempo tra Calabria e Sicilia, “comincia a peggiorare sulle Alpi e al Nordovest per l’arrivo di un ciclone che colpirà il Centro-Nord nella giornata di venerdì” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. Nel weekend arriverà poi il secondo ciclone “con forte maltempo domenica” che interesserà il Triveneto, le Alpi, le Prealpi e da Toscana e Lazio verso Umbria e Regioni ...

Previsioni meteo 6 settembre : nubifragi e brusco calo termico - Allerta in 14 regioni : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 6 settembre segnalano un peggioramento della situazione su tutta l'Italia con temporali, nubifragi e un deciso calo termico che interesseranno prima il nord ovest, poi tutto il centro nord , spingendosi fino al sud. Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha deciso di lanciare una allerta gialla su 14 regioni.Continua a leggere

Allerta Meteo gialla fino alle 12 di domani su Genova, Savona e La Spezia per il previsto peggioramento che nelle prossime ore porterà piogge, diminuzione delle temperature e venti forti. L'Allerta è stato emanato da Arpal che annuncia il primo passaggio instabile della stagione autunnale 2019.

Uragano Dorian - l’Allerta Meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre : L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è ...