Afghanistan | Trump frena i colloqui di pace | “Ucciso nostro soldato | ho annullato

Donald Trump ha cancellato un importante incontro con i talebani per trattare la pace in Afghanistan : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di avere annullato un incontro con il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, e con alcuni leader talebani in programma per domenica 8 settembre e dedicato a trattare la pace. L’incontro si sarebbe