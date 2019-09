Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019)Eto’o, ieri il campione camerunense ha detto stop col calcio. Una carriera ricca di gol e successi quella dell’attaccante. Tra le squadre in cui ha vinto tutto, l’Inter, di cui è stato protagonista nello storico triplete con Mourinho nel 2010. Capitano di quella squadra era, che ha deciso di salutare così su Twitter il suo ex compagno: “Quantiemozioni e…indimenticabili insieme! Un vero onore, Samuel Eto’o: amico e compagno speciale”. In basso il tweet Quantiemozioni e…indimenticabili insieme! Un vero onore, @setoo9: amico e compagno speciale @Inter pic.twitter.com/eljmK7zEmR —(@) September 8, 2019 L'articoloEto’o, ildi: “Quantiinsieme” ...

CalcioWeb : Addio #Eto'o, il saluto di Javier #Zanetti: 'Quanti ricordi e quante vittorie insieme' [FOTO] - ImanHidayat85 : RT @UEFAcom_it: ?? @ChampionsLeague 2006, 2009, 2010 ?? Samuel Eto'o annuncia l'addio al calcio ???? Una carriera stellare ?????? #UCL | @In… - Angelo9010 : RT @UEFAcom_it: ?? @ChampionsLeague 2006, 2009, 2010 ?? Samuel Eto'o annuncia l'addio al calcio ???? Una carriera stellare ?????? #UCL | @In… -