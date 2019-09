A che ora inizia Finlandia-Italia e su che canale vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI(CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 20.45) Oggi alle ore 20.45 la Nazionalena di calcio di Roberto Mancini disputerà il sesto match del gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2020 contro la Finladia. Gli Azzurri sono reduci dal complicato successo in quel di Yerevan (Armenia), subendo eccessivamente l’approccio alla partita dei padroni di casa e poi non riuscendo a far valere il loro alto tasso tecnico per buona parte del secondo tempo giocato in superiorità numerica. Il 3-1 finale non rispecchia esattamente quanto si è visto in campo ma comunque ha consentito alla formazione tricolore a di ottenere 3 punti. Adesso l’impegno contro i finlandesi e non sarà un impegno facile. Rispetto alla sfida di giovedì contro l’Armenia, la formazione azzurra dovrà fare a meno di una pedina fondamentale del centrocampo ...

lumorisi : Il Capitano ora a Domodossola! Eh sí, non c’è che dire, la sua popolarità è in fortissimo calo... ?????? - meb : La ministra Bellanova ha mostrato negli anni le sue capacità. Quando smetteremo di giudicare le donne per come si v… - makkox : Dice: ha la terza media. Ok: Toninelli è laureato, Bussetti pure. Qundi la questione non è quella. Ora a letto. su che è tardi dai. -