Xbox One si aggiorna per gli Insider

Monster Hunter World : Iceborne è da oggi finalmente disponibile per PS4 e Xbox One : Monster Hunter World: Iceborne, la tanto attesa, massiccia espansione di Monster Hunter: World - il titolo di Capcom più venduto al mondo - è da oggi disponibile su PlayStation 4 computer entertainment system e i dispositivi della famiglia Xbox One, compresa la Xbox One X. Il titolo uscirà anche su PC a gennaio 2020.Vediamo di seguito tutti i dettagli su questa nuova espansione, riportando il comunicato ufficiale Digital Bros:Leggi altro...

Il nuovo trailer di NBA 2K20 festeggia l’uscita su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Il grande basket di NBA 2K20 è finalmente arrivato sui nostri schermi. Sì perché, come promesso dagli sviluppatori di Visual Concepts e dal publisher 2K Games, l'ultima declinazione della simulazione poligonale dedicata alla pallacanestro è disponibile da oggi, 6 settembre 2019, su un po' tutte le piattaforme in commercio. Tutti gli appassionati possono quindi scendere sui campi di parquet del videogame su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo ...

Grazie al creatore di Super Smash Bros - Xbox è ora di tendenza su Twitter in Giappone : Durante uno speciale Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate, il creatore della saga Masahiro Sakurai ha presentato il nuovo DLC dedicato Banjo-Kazooie.Dovete sapere che la serie Banjo-Kazooie era in origine disponibile sulle piattaforme Nintendo ma come lo stesso Sakurai ha spiegato durante l'evento, Microsoft ha acquisito Rare (lo studio creatore della saga) nel 2002 ed è ora in possesso dei diritti dell'IP. Sakurai ha ovviamente ammesso ...

WRC 8 da oggi sfreccia su PS4 e Xbox One : Bigben e Kylotonn sono liete di annunciare che WRC 8, videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, è ora disponibile per PS4 e Xbox One. La versione per PC sarà disponibile a partire dal 19 Settembre mentre quella di Nintendo Switch da novembre. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Vivi tutte le emozioni di un vero pilota WRCCome videogioco ufficiale del World Rally Championship, WRC 8 ritorna con un focus ancor più deciso sulla ...

Fifa 20 : pre-download disponibile su Xbox One! : A partire dalla tarda serata di mercoledì 28 agosto 2019 gli utenti che hanno acquistato Fifa 20 in versione digitale, su console Xbox One, potranno iniziare ad effettuare il pre-download e scaricare i primi 43,8 gigabyte della versione finale, in attesa del lancio ufficiale previsto per il 27 settembre. Ricordiamo che chi ha sottoscritto un […] L'articolo Fifa 20: pre-download disponibile su Xbox One! proviene da I Migliori di Fifa.

La demo di Code Vein è disponibile su PS4 e Xbox One : come provare l’erede di Dark Souls : La demo di Code Vein era largamente attesa non solo da quanti apprezzano i lavori poligonali della casa di sviluppo che ha dato i natali alla saga di God Eater, ma anche e soprattutto dai fan di Dark Souls. Questo perché, l'actionGDR pubblicato da Bandai Namco si rifà proprio alle meccaniche da Soulslike introdotte nel panorama videoludico dal franchise di Hidetaka Miyazaki e From Software - ora a lavoro sul promettente Elden Ring. E va ...

Code Vein - disponibile la demo per PlayStation 4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato una versione di prova di Code Vein, disponibile già da oggi.In questa demo avrete la possibilità di creare il proprio personaggio, esplorare l'inizio del gioco e tuffarvi nella prima parte delle "Profondità", un difficile dungeon che metterà alla prova ogni giocatore.Questa è l'ultima occasione per provare il gioco prima del suo arrivo su console e PC. Per l'occasione inoltre è stato ...

Torchlight 2 è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : All'inizio di quest'anno, Perfect World Entertainment ha annunciato una collaborazione con Panic Button per portare Torchlight II sulle console di attuale generazione. Ebbene, quel giorno è finalmente arrivato e il porting potenziato è ora disponibile su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Mentre Torchlight II per console contiene tutto ciò che i giocatori ricordano dell'originale, Panic Button lo ha abbellito con controlli ottimizzati, nuovi ...

Migliori giochi Xbox One -Classifica : Quali sono i Migliori giochi Xbox One? Abbiamo stilato per voi una lista in continuo aggiornamento, dei Migliori giochi del momento da noi provati e recensiti, scopriamoli insieme. Migliori giochi Xbox One Corse Team Sonic Racing Se siete alla ricerca di un Racing Game in stile Mario Kart ed avete apprezzato i vecchi capitoli della serie, allora Team Sonic Racing potrebbe fare al caso vostro. Sviluppato da SEGA è disponibile su ...

I migliori videogiochi in uscita a settembre 2019 su PS4 - Switch - Xbox One e PC : Dopo un'estate comunque ricca di release, ora è tempo di analizzare insieme i videogiochi in uscita a settembre 2019. Quelli che, già da ora, stanno iniziano a colorare queste giornate che ci separano dai primi colori dell'autunno, su un po' tutte le piattaforme in commercio - vale a dire PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, senza dimenticare i dispositivi mobile targati iOS e Android. E sì, come prevedibile, il mese in corso sarà ...

L’uscita di Final Fantasy 8 Remastered si avvicina : ecco Trofei e Obiettivi su PS4 e Xbox One : Final Fantasy 8 Remastered è vicinissimo, per la gioia di quanti hanno apprezzato il sontuoso jRPG di Square Enix in passato e vorrebbero riscoprirlo, e di tutti coloro che, assai più giovani, hanno intenzione di recuperare una delle pietre miliari del gaming anni '90. L'uscita su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch è infatti fissata per il prossimo 3 settembre, e andrà a segnare il debutto nell'ultima generazione delle avventure di ...

Risk of Rain 2 invade PS4 - Switch e Xbox One con la sua anima da roguelike sparacchino : Dopo il lancio di Risk of Rain 2 in Early Access su PC lo scorso marzo, ora è arrivato anche il turno delle console, per cui Hopoo Games è oggi felice di annunciare che il titolo è disponibile ora per tutte le console: PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, naturalmente.Risk of Rain, per chi necessitasse di un piccolo ripasso, è un roguelike co-op che ripropone la formula del primo capitolo con una grafia 3D e con una serie di sfide ancora ...

