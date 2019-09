“X Factor | ecco il mio provino da giornalista imbucata” Il racconto su Fq Millennium

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Ci sono soltanto un divano, un tavolino e una sedia. Lì è seduto un ragazzo sui 35 anni. Maglietta e jeans, sneakers, montatura scura dai bordi dritti. Prende i fogli che gli consegno, l’anagrafica coi miei dati e l’elenco dei quattro pezzi scelti per il. Mi guarda, sorride e andiamo dritti al punto: «Hai scelto Amy Winehouse, mi piace. Partiamo con Back to black». È il momento del (primo) giudizio per partecipare a X(che riparte il 12 settembre su SkyUno, ndr). Arrivare in quella stanza d’albergo è questione di pochi clic: basta iscriversi online, aspettare la chiamata dello staff e scegliere la città dove si vogliono fare le selezioni. Compilare quella che chiamano “anagrafica”, indicare professione (scrivo che gestisco un bed and breakfast, non che sono un’imbucata per il mio giornale), le “esperienze che ti hanno cambiato la vita”, quattro pezzi da cantare per le ...

