Vuelta a España 2019 | la tappa di oggi San Vicente de la Barquera-Oviedo | percorso

Vuelta a España 2019 : Quintana - Valverde e Lopez - il colpo del ko. Staccati da Roglic sul terreno a loro più favorevole : Se alla vigilia della seconda settimana tutto lasciare presagire a una lotta a quattro fino all’ultimo colpo per la vittoria finale, oggi, a distanza di cinque giorni, ogni dubbio sembrerebbe fugato. Lo sloveno Primoz Roglic ha in pugno la Vuelta a España 2019. Decisive sono state la cronometro di Pau, ma soprattutto il nuovo arrivo in salita odierno a Los Machucos. Perché un conto è guadagnare terreno sul tuo terreno prediletto, la prova ...

Vuelta a España 2019 : Gianluca Brambilla brillante in salita - può puntare ad una vittoria di tappa : In una Vuelta a España 2019 che sta parlando poco italiano, arriva un’altra buona prova di Gianluca Brambilla, protagonista nella fuga odierna. Il 32enne lombardo ha saputo centrare l’azione giusta e chiudere all’ottavo posto, bissando così il risultato della sesta tappa, in cui si era inserito anche in quel caso in un’azione da lontano. Brambilla è anche il miglior atleta del Bel Paese in classifica generale, in cui occupa la 35ma posizione. Il ...

Vuelta a España 2019 : Primoz Roglic ha la vittoria in mano. Vantaggio abissale - inattaccabile in salita. Basterà gestire : Un’altra giornata, di quelle più dure e più attese, è terminata. Il dominio di Primoz Roglic nella Vuelta a España 2019 dopo la tredicesima tappa è sempre più chiaro: a ribadirlo è stato oggi proprio lo sloveno nell’ascesa finale di Los Machucos (Monumento Vaca Pasiega), posta 166,4 chilometri dopo la partenza da Bilbao. Tante salite, infiniti metri di dislivello e un ultimo tratto infernale: nonostante tutto ciò, non adatto alle ...

Vuelta a España 2019 : Tadej Pogacar - molto più di una promessa. Possibile dualismo decennale con Bernal : Tutti se lo aspettavano come Possibile rivelazione della Vuelta a España 2019, ma Tadej Pogacar è andato oltre le aspettative, mostrandosi finora come il grande protagonista della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica assieme al connazionale, in maglia roja, Primoz Roglic. Ventuno anni ancora da compiere, primo anno da professionista, sette vittorie stagionali di cui due conquistate proprio alla Vuelta. L’ultima oggi, ...

Vuelta a España - le pagelle della tredicesima tappa : sloveni dominanti - Valverde coriaceo - Lopez bocciato : Dominano incontrastati Primoz Roglic e Tadej Pogacar nella 13esima tappa della Vuelta a España 2019. I due sloveni staccano tutti sull’Alto de Los Machucos col primo che guadagna secondi preziosi su Valverde e addirittura un minuto su Miguel Angel Lopez e il secondo, invece, che vince un’altra frazione in quest’edizione del grande giro spagnolo. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti della frazione odierna con le ...

Vuelta Espana - festa slovena a Los Machucos : tappa a Pogacar - Roglic sempre più leader : La Vuelta Espana è sempre più nelle mani di Primoz Roglic. Il leader della Jumbo Visma ha corso da padrone in una delle tappe che sembravano più ostiche per lui, quella con arrivo in salita a Los Machucos, rafforzando la sua maglia rossa. La tappa è stata un’apoteosi del ciclismo sloveno, con Tadey Pogacar e Roglic da soli nel finale, capaci di staccare tutti gli avversari. Il giovane talento della UAE Emirates ha confermato tutte le sue qualità ...

Vuelta a España 2019 - risultato tredicesima tappa : festa slovena a Los Machucos! Tadej Pogacar batte un Primoz Roglic sempre più leader : Arrivano le salite durissime, c’è lo spettacolo atteso alla Vuelta a España 2019: quattordicesima tappa, 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. Percorsi ben sette GPM per un totale di oltre 3.700 metri di dislivello da superare. A trionfare è ancora una volta il giovanissimo sloveno Tadej Pogacar: secondo successo per l’uomo della UAE Emirates che ha sfruttato il lavoro del connazionale e leader della classifica ...

Fabio Aru lascia la Vuelta Espana : ‘Forte danno muscolare’ : La Vuelta Espana di Fabio Aru termina con un mesto ritiro. Il corridore della UAE Emirates era apparso in netta difficoltà nelle ultime tappe, dopo aver dato qualche segnale incoraggiante nella prima parte della corsa. Stamani lo scalatore sardo non ha preso il via per la tredicesima tappa, quella che porta il gruppo all’arrivo in salita di Los Machucos, uno dei punti chiave dell’intera Vuelta. Il medico della UAE e il corridore hanno motivato ...

Vuelta a España 2019 : ufficiale - si ritira Fabio Aru. “Un forte danno muscolare” : Tante voci tra ieri e la mattinata di oggi, ora è arrivata ovviamente l’ufficialità: Fabio Aru non sarà al via della tredicesima tappa della Vuelta a España 2019. È arrivato in quel di Bilbao il ritiro del sardo, che era partito con i gradi di capitano in quest’ultimo grande giro stagionale con la sua UAE Emirates. Una caduta nella cronometro a squadre iniziale, poi le tantissime difficoltà e i minuti su minuti presi in salita dai ...

Vuelta a España 2019 : probabile il ritiro di Fabio Aru - manca solo l’ufficialità : Già ieri erano arrivate delle voci, che oggi si sono moltiplicate: la Vuelta a España 2019 per Fabio Aru dovrebbe essersi conclusa alla dodicesima tappa, quella con l’arrivo a Bilbao. Anche in una frazione non impossibile infatti il sardo ha perso minuti su minuti dai possibili rivali diretti: testimonianza che la condizione non c’è assolutamente. Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è arrivata ...

Vuelta a España 2019 : la terribile salita di Los Machucos. 6 - 8 km infernali e due rampe al 25%! : Si torna a salire nella 13esima tappa della Vuelta a España 2019. Nel finale della frazione odierna, infatti, verrà affrontata la temibile salita di Los Machucos, in cima alla quale è posto il traguardo. L’ascesa misura 6,8 km e nella prima parte presenta anche due rampe al 25%. A fare da contraltare, però, nei primi 3 km ci saranno alcuni risciacqui favorevoli a chi gioca sulla difensiva. Al contrario, i 3 km successivi salgono ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Alto de Los Machucos in DIRETTA : salita infernale - si può ribaltare tutto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della tredicesima tappa – I possibili scenari tattici della tredicesima tappa – Il programma della tredicesima tappa – La cronaca della dodicesima tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2019. Oggi i corridori affronteranno una frazione ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (6 settembre). Sette GPM da affrontare - sarà battaglia tra i big : oggi (venerdì 6 Settembre) i corridori dovranno affrontare una delle tappe più dure della Vuelta a España 2019. La tredicesima frazione, 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, presenta infatti un percorso con ben Sette GPM, tra cui la durissima salita finale, per un totale di oltre 3.700 metri di dislivello da superare. Vivremo quindi una grande battaglia tra i big e la classifica generale dopo l’arrivo potrebbe essere ...