Volley femminile | Italia-Serbia 1-3 | le pagelle delle azzurre Sylla e Sorokaite

(Di sabato 7 settembre 2019) E’ terminata come da pronostico in semifinale l’avventura dell’agli Europei 2019 di: lesi sono arrese per 3-1 alle campionesse del mondo della, come già accaduto nella finale iridata del 2018. Al momento il gap tra le due compagini resta marcato. Andiamo a scoprire i voti1-3 Indre, 4: in questo Europeo aveva camuffato le lacune in ricezione con una devastante incisività in attacco. Oggi ha trovato un ostacolo invalicabile nel muro della. I numeri sono impietosi: 38% di ricezione positiva e 29% in attacco. Con queste percentuali, l’italo-lituana rappresenta un problema più che un valore aggiunto. Mazzanti non se l’è sentita di sostituirla con Lucia Bosetti, eventualmente non ancora al meglio fisicamente. Ofelia Malinov, 5,5: fa quel che può, sovente si ritrova a ...

