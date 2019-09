Volley femminile | Europei 2019 | la Turchia è la seconda finalista | la Polonia si arrende

Volley femminile - Davide Mazzanti : “Abbiamo sempre fatto fatica a prendere ritmo in attacco” : L’Italia cede alla Serbia 1-3 nella semifinale degli Europei di pallavolo femminile e domani andrà a giocarsi la medaglia di bronzo contro la perdente di Turchia-Polonia. Al sito federale hanno parlato a fine gara il CT Davide Mazzanti, Ofelia Malinov ed Indre Sorokaite. Davide Mazzanti: “Il rammarico maggiore è stato vedere la Serbia non così lontana da quello che sappiamo fare, però oggi alcune cose sono andate bene, mentre altre no. In ...

Volley femminile - Italia-Serbia 1-3 : le pagelle delle azzurre. Sylla e Sorokaite insufficienti - Egonu perde il confronto con Boskovic : E’ terminata come da pronostico in semifinale l’avventura dell’Italia agli Europei 2019 di Volley femminile: le azzurre si sono arrese per 3-1 alle campionesse del mondo della Serbia, come già accaduto nella finale iridata del 2018. Al momento il gap tra le due compagini resta marcato. Andiamo a scoprire i voti delle azzurre. pagelle Italia-Serbia 1-3 Indre Sorokaite, 4: in questo Europeo aveva camuffato le lacune in ricezione ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia ancora inferiore alla Serbia. Alti e bassi - servizio - ricezione ed errori gratuiti : gap ancora ampio : Ha vinto la Serbia, ancora una volta. Non c’è stata la rivincita a undici mesi di distanza dalla Finale dei Mondiali, l’Italia ha dovuto chinare il capo al cospetto della corazzata slava nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile: la corsa verso un titolo internazionale è stata ancora sbarrata dalla formazione di coach Zoran Terzic che oggi non ha giocato una pallavolo spumeggiante e tecnicamente superlativa ma ha fatto ...

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia affonda nei suoi errori - la Serbia vince la semifinale. Azzurre per il terzo posto : Il capolavoro non è riuscito, l’Italia non ha compiuto l’impresa e si è dovuta arrendere al cospetto della Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile. La nostra Nazionale andava a caccia del trionfo nella rivincita della Finale degli ultimi Mondiali ma purtroppo ha commesso un’infinità di errori ed è stata sconfitta per 3-1 (25-22; 25-21; 21-25; 25-20): la corazzata slava non ha giocato la sua migliore ...

Europeo Volley femminile - Italia ko 3-1 con la Serbia : azzurre fuori in semifinale : Si ferma in semifinale il cammino delle azzurre nell’Europeo di pallavolo femminile in Turchia. L’Italia esce sconfitta per 3 set a 1 contro la Serbia e torna a casa. Copione simile per i primi due set: le azzurre tengono fino a metà frazione e poi cedono il passo alle slave, più concentrate e brave nel tenere in tutti i fondamentali laddove le azzurre pagano disattenzione a muro (con i raddoppi delle centrali in banda) e sulle palle ...

Europei Volley femminile : oggi 7 settembre - semifinale Italia-Serbia su Rai 2 e Dazn : Sarà ancora una volta la Serbia l'ostacolo che separa le azzurre del Volley dalla gloria. Nella giornata di oggi, sabato 7 settembre, la Nazionale Femminile allenata da Davide Mazzanti, è infatti attesa dalle campionesse del mondo nella semifinale degli Europei Femminili di Pallavolo in programma ad Ankara (Turchia). La sfida di oggi riporta alla mente quella di poco meno di un anno fa a Yokohama, una combattutissima finale mondiale che ha visto ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Serbia - le probabili formazioni e i sestetti titolari della semifinale : Oggi pomeriggio (ore 16.00) si gioca Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile. Alla Sports Hall di Ankara (Turchia) andrà in scena uno scontro diretto che mette in palio l’atto conclusivo del torneo, spazio alla rivincita della Finale degli ultimi Mondiali: la corazzata slava partirà con i favori del pronostico ma la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa. Il CT Davide Mazzanti ...

Italia-Serbia Volley femminile : orario semifinale Europei - canali tv - streaming - diretta gratis e in chiaro : Archiviati in maniera trionfale per l’Italia i quarti di finale, entrano nella fase caldissima gli Europei di pallavolo femminile: le azzurre affronteranno nel penultimo atto della competizione continentale la Serbia ad Ankara, in Turchia, nella gara valida per le semifinali. La sfida delle azzurre si giocherà oggi, sabato 7 settembre alle ore 16.00. La diretta tv del match sarà affidata a Raidue, mentre la diretta streaming sarà fruibile ...

Turchia-Polonia oggi - Europei Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi alle ore 18.30 andrà in scena la seconda semifinale degli Europei 2019 di volley femminile tra Turchia-Polonia. Una gara che si preannuncia molto equilibrata tra due che squadre di buon livello. Di certo l’altra gara tra Italia-Serbia può essere considerata una finale anticipata ma, qualsiasi delle due compagini supererà questo turno, venderà cara la pelle nell’ultimo atto della competizione europea. Entrambe hanno avuto un ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Serbia - la rivincita mondiale più attesa. Azzurre - serve un capolavoro : rivincita. Questo è il sentimento che alberga nel cuore delle Azzurre che aspettano questa partita praticamente da un anno. L’Italia non ha dimenticato la dolorosa sconfitta subita lo scorso ottobre nella Finale dei Mondiali e da quel momento è ossessionata dalla Serbia, le ragazze del CT Davide Mazzanti lo hanno ribadito più volte, il ko di Yokohama è ancora un capitolo aperto che fa malissimo e le slave sono diventate il nemico per ...

Italia-Serbia oggi - Europei Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi sabato 7 settembre si gioca Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2019 di volley femminile. Alla Sports Hall di Ankara (Turchia) andrà in scena la rivincita della Finale degli ultimi Mondiali, undici mesi dopo la battaglia di Yokohama è tutto pronto per un confronto campale nella capitale anatolica tra le due grandi favorite per la conquista del trofeo: da una parte le Campionesse del Mondo e d’Europa che partiranno con i favori del ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario delle semifinali di oggi (7 settembre). Programma - orari e tv : oggi (7 settembre) è il grande giorno delle semifinali degli Europei 2019 di Volley femminile. L’Italia affronterà le campionesse del mondo della Servia alle ore 16.00 mentre alle ore 18.30 scenderanno in campo Turchia-Polonia. Di certo sarà la partita più dura che le azzurre hanno affrontato in questa manifestazione continentale. Le ragazze di Davide Mazzanti dovranno compiere un altro passo in avanti, a livello prestazionale, rispetto a ...

LIVE Italia-Serbia - Europei Volley femminile 2019 in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : Cresce l’attesa per la sfida più importante dell’anno per l’Italvolley femminile. Le azzurre affronteranno alle ore 16.00 la Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di volley. Un match attesissimo e molto complicato per le ragazze di Davide Mazzanti che affronteranno la candidata principale alla vittoria della manifestazione continentale. Le campionesse del mondo in carica nello scorso ottobre vinsero contro le nostre in una ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Serbia - la semifinale da brividi. Rivincita mondiale - le azzurre devono ribaltare il pronostico : Notte di vigilia per l’Italia che domani pomeriggio (ore 16.00) affronterà la Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile. La nostra Nazionale aspettava questo momento da praticamente un anno, dal 20 ottobre 2018 cioè da quando la Serbia sconfisse la nostra Nazionale al tie-break nella Finale dei Mondiali. Il traumatico ko di Yokohama, dopo una battaglia indimenticabile ma purtroppo terminata con un triste epilogo, non è ...