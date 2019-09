Volley femminile | Europei 2019 | Italia ancora inferiore alla Serbia Alti e bassi

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Ha vinto launa volta. Non c’è stata la rivincita a undici mesi di distanza dFinale dei Mondiali, l’ha dovuto chinare il capo al cospetto della corazzata slava nella semifinale deglidi: la corsa verso un titolo internazionale è statasbarrata dformazione di coach Zoran Terzic che oggi non ha giocato una pvolo spumeggiante e tecnicamente superlativa ma ha fatto quanto bastava per imporsi e frenare il cammino della nostra Nazionale. Le azzurre sono state inferioricopia meno splendente della miglior squadra in circolazione in questo momento, forse non è stata laa vincere la partita ma l’a perderla giusto per riprendere le parole di Cristina Chirichella. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno commesso addirittura 35 errori, ben 21 sono stati opera di Paola Egonu (16 attacchi ...

Agenzia_Ansa : Europei di volley femminile, l'Italia batte la Russia e vola in semifinale #ANSA - Coninews : Grandissime?????? Le azzurre del volley hanno battuto la Russia per 3-1?? L'Italia vola in semifinale agli Europei di… - Notiziedi_it : Europeo volley femminile, Italia ko 3-1 con la Serbia: azzurre fuori in semifinale -