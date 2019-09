VIDEO Alexander Peroni | spaventoso incidente in F3 a Monza | la vettura vola su un

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Attimi di paura durante il GP d’Italia 2019 della Formula 3.è infatti incappato in un bruttissimo, il giovane pilota australiano ha preso in pieno un dissuasore in uscita dalla parabolica e la sua monoposto ha letteralmente preso il volo volteggiando più volte in aria prima di finire oltre le barriere. Si è temuto il peggio ma fortunatamenteè uscito illeso dalla sua monoposto anche per merito di Halo che ha svolto al meglio il proprio lavoro di sicurezza. Di seguito ildell’diin F3 aGP ITALIA F3 2019: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

