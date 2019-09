Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULL’A1 Roma NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI ATTENZIONE AL VIOLENTO TEMPORALE SULLA Roma TARQUINIA, PIOGGIA MOLTO INTENSA TRA CIVITAVECCHIA NORD E L’ALLACCIAMENTO ALL STATALE 698 DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI SULLA CASSIA SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 08 :20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE IN A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DI Roma, ORA TRAFFICO SCORREVOLE RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA SALARIA. ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA RESTANO RALLENTAMENTI NELLE ZONE DI MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI A Roma RESTA CHIUSA PER FRANA L’SP49A POLENSE TRA CORCOLLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 FIRENZE Roma CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DI Roma, CONTINUANDO SULLA Roma NAPOLI TROVIAMO RALLENTAMENTI L’A24 E L’USCITA DI GUIDONIA VERSO FIRENZE INCIDENTE ANCHE SULLA SALARIA. CI SONO CODE IN DIREZIONE DI Roma TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO. SULLO STESSO RACCORDO, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA, SI STA IN FILA TRA TUSCOLANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE PROVOCA ANCORA FORTI RALLENTAMENTI, TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO; CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE IN DIREZIONE CENTRO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E APPIA; LUNGHE CODE ANCHE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO; RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE IN DIREZIONE TANGENZIALE EST. UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA INCIDENTE ANCHE SU VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO; RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE IN DIREZIONE TANGENZIALE EST. UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA INCIDENTE ANCHE SU VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SUL MANTO STRADALE, TRAFFICO RALLENTATO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE TRA GLI SVINCOLI SETTEBAGNI E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SUL MANTO STRADALE, TRAFFICO RALLENTATO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE TRA GLI SVINCOLI SETTEBAGNI E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO, IL TRAFFICO RESTA RALLENTATO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO, TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO. IN ESTERNA, SI SEGNALANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO, IL TRAFFICO RESTA RALLENTATO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO, TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO. IN ESTERNA, SI SEGNALANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. IN ESTERNA, SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI TRA COLOMBO E APPIA; RESTANDO SULL’APPIA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ARDEATINA E LAURENTINA SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA CASTELRomaNO E MONTEDORO IN DIREZIONE POMEZIA SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI INFINE VI ...